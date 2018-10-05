Эксперты об упразднении урока: очень хочется, но безумно дорого

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Круглый стол на тему: "Учитель в цифровую эпоху" состоялся в четверг, 4 октября 2018 года, в МИА "Россия сегодня".

Роботов в век вездесущей цифры становится все больше не только в быту, на производстве, но и в школе. Это и справочный терминал в центральном холле, и карманный гаджет, и навигатор.

Но внедрение технических новинок столкнется в учебных аудиториях с рядом серьезных препятствий, считает директор ГАОУ Школа №548 "Царицыно" Ефим Рачевский.

"Мы с вами прекрасно знаем, что если начнем категорически менять педагогический дизайн, а значит, появятся программные продукты, электронные учебники и так далее, то и необходимость таскать ранец весом по пять килограммов из кабинета в кабинет исчезнет", – отметил он. При этом первым, по мнению спикера, начнет бунтовать Минпромторг.

"Я просто прикинул среднюю стоимость ранца и умножил эту цифру на двадцать миллионов детей – представляете сумму потерь? Что же они, сами себя резать будут?" – добавил он.

Если выделять заботы, которые информационное общество дня грядущего возложит на учителя, то среди первых окажется задача учить ребенка учиться самостоятельно. Преподаватель не в состоянии удерживать в поле внимания всех сидящих перед ним детей. Здесь и смогут помочь "подручные" роботы-ассистенты.

Это повысит эффективность учительского ремесла, считает руководитель тьюторской службы ОАНО "Новая школа" Дмитрий Зеливанский.

Другой вопрос – не разучатся при этом наши дети писать письма от руки, держать в ней перо, кисть, карандаш? Не потеряем ли мы вместе с уроками чистописания волшебный ключ к развитию мелкой моторики у школьников?

По мнению советника директора Института цифрового образования Московского городского педагогического университета Василия Бурова, клавиатура смартфона тренирует мелкую моторику не хуже, чем чернильное перо или шариковая ручка. "Дети семи-девяти лет, занятые письмом посредством нажатия на кнопочки, а не с помощью чирикания на бумажке, пишут гораздо больше, чем мы в их возрасте", – сказал он, уточнив, что "они это делают не по настоянию учителя, а из естественного побуждения".

Обсуждая вопрос, скоро ли отомрет урок под натиском инновационных процессов, директор Института цифрового образования Московского городского педагогического университета Екатерина Лавренова привела пример 548-й столичной школы "Царицыно".

"Там уже сейчас совсем другие образовательные пространства. В школе Рачевского нет класса в привычном понимании: "стол, стул, учитель, доска", – отметила она. Стремительно модифицируясь, урок становится открытым. Активное применение цифровых технологий "открывает" его для родителей, учителей, студентов.

Во многих негосударственных школах он превращается в событие, встречу ребенка со взрослой культурой. Такое занятие может длиться даже целый день. Но проблема в другом. Как способ разметки времени урок очень удобен, чтобы стыковать между собой учебные дисциплины. А если его индивидуализировать – придется стыковать траектории обучения каждого ученика.

"Отказаться от урока очень сложно, мы это пробовали сделать в университетах, но организационные затраты на такой способ форматирования сетки расписания безумны", – поделился генеральный директор АНО "Университет 2035" Василий Третьяков.