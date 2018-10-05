Эксперты об упразднении урока: очень хочется, но безумно дорого

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Круглый стол на тему: "Учитель в цифровую эпоху" состоялся в четверг, 4 октября 2018 года, в МИА "Россия сегодня".
Роботов в век вездесущей цифры становится все больше не только в быту, на производстве, но и в школе. Это и справочный терминал в центральном холле, и карманный гаджет, и навигатор.
"Мы с вами прекрасно знаем, что если начнем категорически менять педагогический дизайн, а значит, появятся программные продукты, электронные учебники и так далее, то и необходимость таскать ранец весом по пять килограммов из кабинета в кабинет исчезнет", – отметил он. При этом первым, по мнению спикера, начнет бунтовать Минпромторг.
"Я просто прикинул среднюю стоимость ранца и умножил эту цифру на двадцать миллионов детей – представляете сумму потерь? Что же они, сами себя резать будут?" – добавил он.
Если выделять заботы, которые информационное общество дня грядущего возложит на учителя, то среди первых окажется задача учить ребенка учиться самостоятельно. Преподаватель не в состоянии удерживать в поле внимания всех сидящих перед ним детей. Здесь и смогут помочь "подручные" роботы-ассистенты.
Это повысит эффективность учительского ремесла, считает руководитель тьюторской службы ОАНО "Новая школа" Дмитрий Зеливанский.
По мнению советника директора Института цифрового образования Московского городского педагогического университета Василия Бурова, клавиатура смартфона тренирует мелкую моторику не хуже, чем чернильное перо или шариковая ручка. "Дети семи-девяти лет, занятые письмом посредством нажатия на кнопочки, а не с помощью чирикания на бумажке, пишут гораздо больше, чем мы в их возрасте", – сказал он, уточнив, что "они это делают не по настоянию учителя, а из естественного побуждения".
Обсуждая вопрос, скоро ли отомрет урок под натиском инновационных процессов, директор Института цифрового образования Московского городского педагогического университета Екатерина Лавренова привела пример 548-й столичной школы "Царицыно".
Во многих негосударственных школах он превращается в событие, встречу ребенка со взрослой культурой. Такое занятие может длиться даже целый день. Но проблема в другом. Как способ разметки времени урок очень удобен, чтобы стыковать между собой учебные дисциплины. А если его индивидуализировать – придется стыковать траектории обучения каждого ученика.
"Отказаться от урока очень сложно, мы это пробовали сделать в университетах, но организационные затраты на такой способ форматирования сетки расписания безумны", – поделился генеральный директор АНО "Университет 2035" Василий Третьяков.