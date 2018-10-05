22 оттенка личности: родители назвали самые важные качества в педагоге

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Знание преподаваемого предмета на высоком уровне, грамотная речь, понимание особенностей возрастного развития ребенка. Три этих качества родители московских школьников считают самыми важными в облике современного учителя.

Такие данные были получены в ходе опроса, организованного лабораторией профессионального развития в образовании Московского городского педагогического университета (МГПУ).

На 4 – 6 позиции рейтинга педагогических способностей попали "умение вызывать интерес к своему предмету", "знание основ смежных наук для формирования у ребенка целостной картины мира" и "владение актуальными образовательными технологиями".

В ходе опроса 220 родителей из Москвы, 87% которых представляли женщины, имеющие по одному школьнику в семье, также выяснилось, что набор качеств идеального педагога не зависит от того, в каком классе учится ребенок.

Профессия учителя предполагает "общительность, умение наладить диалог в процессе обучения и за рамками занятий", уверены участники исследования. Преподаватель не должен принимать ни одну, ни другую сторону в спорных ситуациях, обязан рассматривать различные точки зрения, уметь брать на себя роль миротворца.

При этом родители старшеклассников напоминают, что дети прежде всего стремятся быть услышанными, ждут непредвзятого отношения к себе со стороны преподавателей.

Результаты исследования выстроены в виде набора достоинств идеального учителя, включающего 22 позиции. Они расположены в порядке убывания значимости для родителей.

Впрочем, такое распределение достаточно условно, так как, по мнению родителей, все перечисленные составляющие педагогического мастерства находят отражение в портрете педагога-идеала. По их словам, "эти характеристики размещены не по порядку, а по кругу".

Составленный итоговый портрет включает в себя не только общепедагогические и специальные профессиональные умения и навыки, но и такие характеристики личности педагога, как честность, порядочность, терпение. А также "демонстрацию активной гражданской позиции и здорового образа жизни на личном примере".

"Наше исследование призвано помочь родителям наладить диалог с администрациями школ, учителями. Не думаю, что профессионалам обучения нужно идти на поводу у родителей. Но прислушаться к их мнению важно", – сообщила организатор исследования, заведующая лабораторией профессионального развития в образовании МГПУ Ольга Айгунова.

Она рассказала, что выводы исследования могут быть полезны для мам и пап, испытывающих неудовлетворенность качеством преподавания, сложившимся стилем общения в коллективе.

Интересно, по ее словам, что авторы утвержденного приказом Минтруда РФ пять лет назад (18 октября 2013 года) профессионального стандарта педагога предъявляют к учителю практически те же требования, что и московские родители.

"Мы спрашивали у респондентов: знаете ли вы о существовании профессионального стандарта педагога? Никто не знал. Как бы то ни было, качества, отраженные в первых девяти позициях "идеального портрета", выполненного московскими родителями, закреплены на уровне подзаконного акта. То есть, даже не читая стандарт, родители описали те же характеристики", – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что "в отличие от репетитора – учителя на час, школьный учитель является значимым взрослым". Его "поведенческие особенности дети копируют или осознанно заимствуют, сравнивают с ценностями родителей".

"Штатный учитель прислушивается к индивидуальным особенностям ребенка, влияет на его личностное становление. А репетитор ориентирован на задачу "здесь и сейчас", – добавила она, уточнив, что "процесс становления личности глубже и больше чем услуга".

"У рыночной услуги очень четкие характеристики, прямолинейные. Здесь не надо нырять в глубину. А образование раскладывается на очень много параметров, оно как разветвленное дерево", – пояснила она.

А как сами воспитанники представляют себе учителя XXI века?

По мнению учеников, опрошенных Московским образовательным интернет-телеканалом, главные пять черт идеального педагога – умение доступно объяснять новый материал, быть добрым и одновременно справедливым, а также умным и знать не только свой предмет.

Школьники также отметили, что учитель должен быть заботливым и понимающим, применять на уроках новые информационные технологии, рассказывать увлекательные истории. Кроме того, у идеального педагога ученики больше нового узнают в классе, чем во время выполнения домашнего задания.

Исследование "Идеальный педагог глазами родителей учащихся" было организовано лабораторией профессионального развития в образовании МГПУ. В нем приняло участие 220 родителей из Москвы в возрасте менее 25 лет (3,2%), от 25 до 35 лет (15,9%), от 36 до 45 лет (46,8%), от 46 до 55 лет (24,1%), старше 56 лет (10%).

Преобладающее большинство респондентов (56,6%) имеют высшее образование, 24,4% несколько высших, 11,2% ученую степень. Одного школьника в семье имеют 72,7 % опрошенных, двоих 22,2%, троих 4,1%, более четырех 1%. При этом у 41% участников исследования дети учатся в первом – четвертом классе, и у такого же количества в пятом – девятом классе.