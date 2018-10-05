22 оттенка личности: родители назвали самые важные качества в педагоге

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Знание преподаваемого предмета на высоком уровне, грамотная речь, понимание особенностей возрастного развития ребенка. Три этих качества родители московских школьников считают самыми важными в облике современного учителя.
На 4 – 6 позиции рейтинга педагогических способностей попали "умение вызывать интерес к своему предмету", "знание основ смежных наук для формирования у ребенка целостной картины мира" и "владение актуальными образовательными технологиями".
В ходе опроса 220 родителей из Москвы, 87% которых представляли женщины, имеющие по одному школьнику в семье, также выяснилось, что набор качеств идеального педагога не зависит от того, в каком классе учится ребенок.
При этом родители старшеклассников напоминают, что дети прежде всего стремятся быть услышанными, ждут непредвзятого отношения к себе со стороны преподавателей.
Результаты исследования выстроены в виде набора достоинств идеального учителя, включающего 22 позиции. Они расположены в порядке убывания значимости для родителей.
Впрочем, такое распределение достаточно условно, так как, по мнению родителей, все перечисленные составляющие педагогического мастерства находят отражение в портрете педагога-идеала. По их словам, "эти характеристики размещены не по порядку, а по кругу".
"Наше исследование призвано помочь родителям наладить диалог с администрациями школ, учителями. Не думаю, что профессионалам обучения нужно идти на поводу у родителей. Но прислушаться к их мнению важно", – сообщила организатор исследования, заведующая лабораторией профессионального развития в образовании МГПУ Ольга Айгунова.
Она рассказала, что выводы исследования могут быть полезны для мам и пап, испытывающих неудовлетворенность качеством преподавания, сложившимся стилем общения в коллективе.
"Мы спрашивали у респондентов: знаете ли вы о существовании профессионального стандарта педагога? Никто не знал. Как бы то ни было, качества, отраженные в первых девяти позициях "идеального портрета", выполненного московскими родителями, закреплены на уровне подзаконного акта. То есть, даже не читая стандарт, родители описали те же характеристики", – отметила эксперт.
Она подчеркнула, что "в отличие от репетитора – учителя на час, школьный учитель является значимым взрослым". Его "поведенческие особенности дети копируют или осознанно заимствуют, сравнивают с ценностями родителей".
"Штатный учитель прислушивается к индивидуальным особенностям ребенка, влияет на его личностное становление. А репетитор ориентирован на задачу "здесь и сейчас", – добавила она, уточнив, что "процесс становления личности глубже и больше чем услуга".
А как сами воспитанники представляют себе учителя XXI века?
По мнению учеников, опрошенных Московским образовательным интернет-телеканалом, главные пять черт идеального педагога – умение доступно объяснять новый материал, быть добрым и одновременно справедливым, а также умным и знать не только свой предмет.
Исследование "Идеальный педагог глазами родителей учащихся" было организовано лабораторией профессионального развития в образовании МГПУ. В нем приняло участие 220 родителей из Москвы в возрасте менее 25 лет (3,2%), от 25 до 35 лет (15,9%), от 36 до 45 лет (46,8%), от 46 до 55 лет (24,1%), старше 56 лет (10%).
Преобладающее большинство респондентов (56,6%) имеют высшее образование, 24,4% несколько высших, 11,2% ученую степень. Одного школьника в семье имеют 72,7 % опрошенных, двоих 22,2%, троих 4,1%, более четырех 1%. При этом у 41% участников исследования дети учатся в первом – четвертом классе, и у такого же количества в пятом – девятом классе.