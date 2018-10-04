Минпросвещения может создать национальный рейтинг общего образования

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министерство просвещения РФ может создать национальный рейтинг общего образования по аналогии с национальным рейтингом университетов, заявила глава ведомства Ольга Васильева.

"В прошлом году Союз ректоров России ввел национальный рейтинг университетов, который стал очень престижным для высших школ многих стран мира… У нас было предложение, у министерства, создать такой же рейтинг, и я думаю, мы это сделаем – национальный рейтинг общего образования. Я думаю, что это будет правильное решение, которое будет оценивать ту самую миссию школы, которая всегда была и есть в нашей стране", — сказала Васильева в Общественной палате на последнем испытании конкурса "Учитель года".