Круглый стол на тему: "Учитель в цифровую эпоху".

Участники:

— генеральный директор АНО "Университет 2035" Василий ТРЕТЬЯКОВ;

— руководитель тьюторской службы ОАНО "Новая школа" Дмитрий ЗЕЛИВАНСКИЙ;

— директор Института цифрового образования Московского городского педагогического университета Екатерина ЛАВРЕНОВА;

— директор ГАОУ Школа №548 "Царицыно" Ефим РАЧЕВСКИЙ.

Мероприятие состоялось в канун Дня учителя, отмечаемого 5 октября. Как меняется образование в цифровую эпоху? Каково содержание такого образования? Изменится ли взаимодействие ученика и учителя? Какой учитель нужен школе новых технологий? Готовы ли к инновациям педагогические вузы?