Эксперт: онлайн-курсы могут спасти университеты от кризиса

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Перспективы и приоритеты развития цифрового образования в России обсудили эксперты в рамках V Глобальной конференции #EdCrunch2018. Мероприятие, организованное НИТУ "МИСиС" и Университетом НТИ "20.35" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, проходит в эти дни под девизом "Данные, которые трансформируют мир".
"Мы живем в быстроменяющемся мире, на наших глазах уходят привычные профессии, возникают новые. Сегодня уже невозможно один раз получить качественное образование, а затем всю жизнь конвертировать его в опыт", ‒ отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова. В связи с этим, по ее словам, многие университеты создают условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий, внедряют смешанные формы обучения, где наряду с традиционными методами применяются цифровые, в том числе онлайн-курсы.
Между тем, как полагает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, система онлайн-курсов ‒ самый простой элемент цифровой эволюции университетов ‒ может резко повысить качество образования и вернуть университетам нормальную форму своего существования. По его мнению, система высшего образования переживает "взрывоопасный рост и кризис". "Еще недавно в мире было 150 миллионов студентов, сейчас их уже 200 миллионов, а еще через 10 лет их станет 400 миллионов", ‒ отметил он, подчеркнув, что традиционные университеты рассчитаны на количество студентов в 10 раз меньшее.
В связи с этим он выразил мнение, что государственная аккредитация должна оценивать, есть ли у вуза собственные ресурсы для чтения оригинальных курсов или ему имеет смысл выйти на глобальный рынок онлайн-курсов, которые читают ведущие профессора, а самому университету ограничить себя комментированием этих курсов.