Эксперт: онлайн-курсы могут спасти университеты от кризиса

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Перспективы и приоритеты развития цифрового образования в России обсудили эксперты в рамках V Глобальной конференции #EdCrunch2018. Мероприятие, организованное НИТУ "МИСиС" и Университетом НТИ "20.35" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, проходит в эти дни под девизом "Данные, которые трансформируют мир".

По словам заместителя министра высшего образования и науки РФ Марии Боровской, сегодня в нормативно-правовых документах РФ созданы все условия для того, чтобы цифровые платформы стали проводниками и партнерами для профессоров и преподавателей, формирующих свои курсы в университетах. "У студентов есть возможности собирать в программах обучения все необходимое для личного понимания спроса на ту или иную деятельность", ‒ отметила она. При этом замминистра добавила, что возникает вопрос, какое количество молодых людей сегодня готовы рискнуть, выбрав такой индивидуальный трек, по которому они будут уверенно строить свою карьеру. "Степень свободы и возможностей здесь остается за ними", ‒ подчеркнула она.

"Мы живем в быстроменяющемся мире, на наших глазах уходят привычные профессии, возникают новые. Сегодня уже невозможно один раз получить качественное образование, а затем всю жизнь конвертировать его в опыт", ‒ отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова. В связи с этим, по ее словам, многие университеты создают условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий, внедряют смешанные формы обучения, где наряду с традиционными методами применяются цифровые, в том числе онлайн-курсы.

Она напомнила, что НИТУ "МИСиС" – один из 8 вузов, который несколько лет назад стоял у истоков Национальной платформы открытого образования, когда ведущие университеты страны начали создавать по своим авторским курсам оригинальные онлайн-курсы. В настоящий момент вуз является активным участником проекта "Современная образовательная цифровая среда", а в ближайшее время, по словам ректора, будет запущен новый научно-образовательный проект EdCrunch University.

Между тем, как полагает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, система онлайн-курсов ‒ самый простой элемент цифровой эволюции университетов ‒ может резко повысить качество образования и вернуть университетам нормальную форму своего существования. По его мнению, система высшего образования переживает "взрывоопасный рост и кризис". "Еще недавно в мире было 150 миллионов студентов, сейчас их уже 200 миллионов, а еще через 10 лет их станет 400 миллионов", ‒ отметил он, подчеркнув, что традиционные университеты рассчитаны на количество студентов в 10 раз меньшее.

Кроме того, по его словам, традиционный университет предполагает, что один профессор читает один курс по результатам своих исследований. "За после 20 лет открылись массовые университеты, где две трети курсов не покрыты собственными исследованиями. Сегодня подавляющее большинство российских профессоров одновременно читают два, три, а то и четыре курса. Очевидно, что они не могут даже читать современную литературу по всем этим курсам", ‒ подчеркнул ректор НИУ ВШЭ.

В связи с этим он выразил мнение, что государственная аккредитация должна оценивать, есть ли у вуза собственные ресурсы для чтения оригинальных курсов или ему имеет смысл выйти на глобальный рынок онлайн-курсов, которые читают ведущие профессора, а самому университету ограничить себя комментированием этих курсов.



