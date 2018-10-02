Российские студенты рассказали, что думают о качестве высшего образования

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Почти половина российских студентов (49%) считают, что высшее образование в России за последние 10 лет улучшилось, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Отвечая на соответствующий вопрос, 49% студентов заявили, что образование улучшилось, по 20% опрошенных придерживаются мнения, что не изменилось или ухудшилось, еще 11% затруднились ответить.

Студентам в рамках онлайн-опроса также предстояло ответить, сильно ли, по их мнению, различается уровень образования по стране: 39% ответили, что различия в качестве высшего образования в разных регионах довольно большие, 47% отметили, что небольшие отличия есть, 10% полагают, что в целом уровень высшего образования по стране примерно одинаковый, 1% считает, что различий нет.

Исследователи ВЦИОМ также поинтересовались у россиян об уровне коррупции в вузах на сегодняшний день: 38% назвали его "средним", 23% — "высоким", 9% — "низким", а 4% полагают, что коррупции в вузах нет, еще 26% затруднились ответить. О коррупции в вузах в рамках онлайн-опроса ответили и студенты: 51% из них считают коррупцию в высших учебных заведениях "средней", 27% — "высокой", 12% — "низкой", 3% полагают, что коррупции в вузах нет.

Всероссийский опрос проведен со 24-25 сентября по заказу Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи (РСМ)". В опросе принимают участие россияне старше 18 лет путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке среди 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.

Онлайн-опрос студентов проведен с 25-29 сентября по выборке типа river-sample. В опросе принимают участие студенты, обучающиеся на 1-4 курсах 10 регионов (Москва, Санкт-Петербург, Ростовской, Ярославской, Калининградской, Кемеровской и Свердловской областей, Ставропольского и Приморского краев, Республики Татарстан). Общий объем выборки составил 1280 респондентов. Основа выборки – интернет-пользователи РФ.