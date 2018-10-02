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Образование

Россияне не видят расхождения результатов ЕГЭ с успеваемостью в школе

(обновлено: 12:38 02.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУченики смотрят списки допущенных к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. 9 июня 2017Ученики смотрят списки допущенных к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. 9 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Большинство россиян (61%) не заметили больших расхождений между результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и успеваемостью в школе, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Что будут сдавать школьники в новом учебном году
© РИА Новости, Инфографика
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Что будут сдавать школьники в новом учебном году
Как показал опрос, 45% россиян знают о ЕГЭ только из СМИ и от знакомых, по словам 24% опрошенных, их дети сдавали данный экзамен, а дети 10% респондентов готовятся сдать ЕГЭ, 13% — сдавали ЕГЭ лично, а 8% ничего не знают о Едином государственном экзамене.

Отвечая на вопрос, соответствовали ли результаты ЕГЭ школьной успеваемости, 61% опрошенных ответили утвердительно, не заметив больших расхождений, 18% сообщили, что результаты были хуже, 15% — результаты ЕГЭ были лучше, чем школьные оценки по этим предметам. Еще 6% опрошенных затруднились ответить. На данный вопрос предстояло ответить и студентам в рамках онлайн-опроса: 55% из них также не увидели расхождений между результатами ЕГЭ и школьными оценками, 22% студентов констатировали, что их результаты ЕГЭ были хуже успеваемости, 18% заявили, что лучше, а 5% студентов затруднились ответить.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов: система ЕГЭ продолжит эволюционировать
Говоря о прозрачности процедуры Единого государственного экзамена, 44% опрошенных посчитали его "скорее прозрачным", 15% — "скорее не прозрачным", 12% — "очень прозрачным", 9% — "абсолютно не прозрачным", а еще 20% затруднились ответить. Как показали результаты онлайн-опроса студентов по данному вопросу, 43% из них считают ЕГЭ "скорее прозрачным" процессом, по 20% студентов ответили, что ЕГЭ "очень прозрачный" или "скорее не прозрачный" экзамен, а 8% назвали его "абсолютно не прозрачным".

Согласно данным ВЦИОМ, 58% россиян не слышали, что тестовая часть ЕГЭ исключена из всех предметов кроме иностранных языков, 33% что-то слышали об этом в общих чертах, а 8% сообщили, что хорошо осведомлены об этом. Согласно онлайн-опросу, студенты более осведомлены об изменениях: по 39% опрошенных студентов хорошо знают или осведомлены в общих чертах об этом, впервые услышали об отмене тестовой части 19% студентов.

Экзамен в школе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Кравцов отметил проблему объективности при сдаче экзаменов в 9 классе
Всероссийский опрос проведен со 24-25 сентября по заказу Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи (РСМ)". В опросе принимают участие россияне старше 18 лет путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке среди 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.

Онлайн-опрос студентов проведен с 25-29 сентября по выборке типа river-sample. В опросе принимают участие студенты, обучающиеся на 1-4 курсах 10 регионов (Москва, Санкт-Петербург, Ростовской, Ярославской, Калининградской, Кемеровской и Свердловской областей, Ставропольского и Приморского краев, Республики Татарстан). Общий объем выборки составил 1280 респондентов. Основа выборки – интернет-пользователи РФ.

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