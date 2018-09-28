Около 70% респондентов выступило против отмены оценок в начальной школе

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Порядка 70% опрошенных Общественной палатой России (ОП) считают, что отменять оценки по пятибалльной системе в начальной школе не стоит, заявила заместитель председателя комиссии ОП по развитию образования и науке Людмила Дудова.
Ранее стало известно, что комиссия Общественной палаты РФ по развитию образования и науки запустила всероссийский опрос на тему того, каким образом следует оценивать знания учащихся в целом и нужно ли отменять оценки в начальной школе.
По ее словам, около 83% респондентов выступают за то, чтобы пятибалльная система оценки сохранилась в средней школе (с пятого по девятый класс).
"Семьдесят процентов опрошенных согласны с тем, что систему оценивания нужно сохранить в течение всего периода обучения в школе, кроме первых классов",- подчеркнула Дудова.
Также она отметила, что 73% респондентов выступают против расширения шкалы оценки школьников до 100 баллов.
В конце августа на всероссийском родительском собрании министр просвещения Ольга Васильева предложила вынести на общественное обсуждение вопрос об отказе от оценок в начальной школе.