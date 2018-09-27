Поколение Z: в "Ареке" начал работу III Международный форум

ЯЛТА, 27 сен – РИА Новости Крым. В МДЦ "Артек" стартовал III Международный форум, передает корреспондент РИА Новости Крым. Впервые за три года три тысячи воспитанников лагеря станут полноценными участниками и спикерами форума. Дети предложат свои варианты развития сферы образования. За три дня работы форума участников ждет 95 мастер-классов, 36 мастерских, 30 круглых столов и 58 лекций.

Мероприятие пройдет в обновленном формате и под новым названием "Столица будущего", объединив в повестке вопросы о том, как технологии и рынок труда меняют образование, с темой социально-экономического проектирования в целом. "Мы решили выйти за рамки отрасли. Если мы хотим разговаривать про образование, мы должны немного заглянуть в будущее и понять, как оно будет строиться. Мы сделали активными участниками форума детей. Нам кажется, что они смогут пофантазировать и представить то, чего еще нет", — сказал директор детского центра Алексей Каспржак.

При этом, "развернуть систему образования на 180 градусов невозможно и не нужно", но необходимо внести новые образы в процесс обучения детей, считает директор лагеря. По его мнению, артековцы могут помочь сделать скачок в будущее.

После торжественного открытия международного форума, который сопровождался концертом, началась деловая часть программы. В частности, пленарная сессия, почетными гостями которой стали директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский, директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Арсений Щельцин, главный редактор издательства "Просвещение" Виктор Акопьян.