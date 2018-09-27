РФ должна войти в топ-10 стран по уровню читательской грамотности к 2024 г

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия должна к 2024 году войти в топ-10 стран по уровню читательской, математической и естественно-научной грамотности по результатам исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA).

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: вхождение России в топ-10 стран по уровню читательской, математической и естественно-научной грамотности по результатам исследования PISA", — говорится в документе об основных направлениях деятельности правительства РФ.

Кроме того, число детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены цифровые технологии, должно составить 500 тысяч к 2024 году.

"Увеличение доли учеников школ, успешно демонстрирующих высокий уровень владения цифровыми навыками, — на 40%", — добавляется в документе.

В нем также указывается, что ежегодный рост доли учеников 4-11 классов, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, должен увеличиться не менее чем на 4,5%. Кроме того, число детей, ежегодно участвующих в проекте ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее" для учеников 6 —11 классов, должно составить не менее 900 тысяч.

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, — не менее 80%", — отмечается в документе.