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Образование

Не в контакте: в чем сложность общения ученика и учителя в социальных сетях

(обновлено: 09:42 27.09.2018)
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© Fotolia / Drobot DeanМужчина сидит за компьютеромМужчина сидит за компьютером
© Fotolia / Drobot Dean

Тема общения педагога и ученика в социальных сетях активно обсуждается в обществе. Вопросы дистанции и доверия в таком общении ставятся даже более остро, чем в личном. О том, как грамотно построить такую коммуникацию "Социальному навигатору" МИА "Россия сегодня" рассказали эксперты "Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования".

Начать необходимо с того, что по ряду причин для большинства педагогов, особенно если они старше 30, впустить в свой "личный" мир учеников в качестве друзей в социальных сетях уже в некотором смысле подвиг. 

Дети с планшетным компьютером. Архивное фото
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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Во-первых, дети они и есть дети. Ждать, а тем более требовать от них "взрослого" поведения зачастую попросту глупо. Ведь у них свой стиль и своя манера общения. Да, им будет интересно, любопытно и, что скрывать, лестно видеть в "друзьях" своего педагога. Но общение не со сверстником, а с человеком куда более взрослым, да ещё и собственным педагогом, дело достаточно напряжённое и утомительное, и далеко не все к этому готовы.

Со стороны педагога та же задача: общение-то поддерживать нужно, но это не урок, так что вопросы и темы могут возникнуть любые, на то он и "неформат".

Во-вторых, статусно-ролевые отношения и дистанция: рамки школы и класса понятны — там всё определено и регламентировано. Но Сеть —  пространство свободного общения, вольно или невольно дистанция сокращается, и возникает необходимость решать массу вопросов.             

Мама с детьми общаются с учителем
© Depositphotos / belchonock
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Начиная с того, как друг к другу обращаться, на "вы" или на "ты", по имени или по имени-отчеству, и заканчивая тем, что в "друзьях" и у вас, и у ваших воспитанников множество других людей. И совсем не факт, что они вашу с учеником виртуальную дружбу одобрят, и как на это посмотрят его родители и администрация школы, тоже не известно.

С одной стороны, дело-то житейское, да и привычное по нынешним временам. С другой стороны, а как же статус педагога, и профессиональное достоинство, и тому подобное? Да и кто вас знает, о чём вы с ребенком там, в неподконторольном пространстве, "шепчетесь".

В третьих, эмоциональность общения и чья бы то ни было "исключительность". "Анна Петровна с ним во "Вконтакте" общается, он её любимчик". И попробуйте кому-то что-то после этого доказать. С этими общается за пределами класса, а с другими нет. 

© Fotolia / Christian SchwierУчащиеся работают за компьютерами
© Fotolia / Christian Schwier
Учащиеся работают за компьютерами
Но ведь и педагоги — живые люди, отношения с детьми могут складываться по-разному. С некоторыми общаются больше, выделяют их по-человечески, узнают о них больше, привыкают и привязываются к ним (а они, между прочим, отвечают взаимностью), и какой тут самый педагогически правильный термин ни употреби, суть не меняется. 

Вышеобозначенные позиции — лишь самая верхушка айсберга. Дальше можно долго и разнообразно анализировать ситуации, связанные с удержанием себя в профессиональных границах и рассуждать о зонах ответственности. Можно, но совершенно не обязательно. 

Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon
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Суть в другом, сегодня в принципе не стоит вопрос о том, правильно или не правильно, что педагог и его подопечный выходят в зону "свободного диалога" — это просто факт и точка. А в смысле рисков – как, с кем, и о чём говорить, каждый выбирает сам и отвечает за последствия. В конце концов, неформальность отношений и контактов, когда она адекватна и содержательна, в немалой степени путь, ведущий к развитию всех субъектов общения. 

В завершение разговора, очень важно напомнить, что ни при каких обстоятельствах, ни из каких побуждений, ни из чувства долга перед государством или учреждением, ни из обиды, ни из жалости или сострадания к родителям, ни для восстановления справедливости или из желания преподать урок, та информация, которую вы получаете от ребёнка в ситуации неформального и даже полуформального общения, не должна и не может стать достоянием третьих лиц, кем бы эти третьи ни были. 

Никогда не забываете, что общение с учениками в сети — это не способ и не метод контроля поведения и нравственности, и вы навсегда остаетесь учителем для своих воспитанников.

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