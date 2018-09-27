Не в контакте: в чем сложность общения ученика и учителя в социальных сетях

Тема общения педагога и ученика в социальных сетях активно обсуждается в обществе. Вопросы дистанции и доверия в таком общении ставятся даже более остро, чем в личном. О том, как грамотно построить такую коммуникацию "Социальному навигатору" МИА "Россия сегодня" рассказали эксперты "Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования".
Начать необходимо с того, что по ряду причин для большинства педагогов, особенно если они старше 30, впустить в свой "личный" мир учеников в качестве друзей в социальных сетях уже в некотором смысле подвиг.
Со стороны педагога та же задача: общение-то поддерживать нужно, но это не урок, так что вопросы и темы могут возникнуть любые, на то он и "неформат".
Во-вторых, статусно-ролевые отношения и дистанция: рамки школы и класса понятны — там всё определено и регламентировано. Но Сеть — пространство свободного общения, вольно или невольно дистанция сокращается, и возникает необходимость решать массу вопросов.
С одной стороны, дело-то житейское, да и привычное по нынешним временам. С другой стороны, а как же статус педагога, и профессиональное достоинство, и тому подобное? Да и кто вас знает, о чём вы с ребенком там, в неподконторольном пространстве, "шепчетесь".
В третьих, эмоциональность общения и чья бы то ни было "исключительность". "Анна Петровна с ним во "Вконтакте" общается, он её любимчик". И попробуйте кому-то что-то после этого доказать. С этими общается за пределами класса, а с другими нет.
Вышеобозначенные позиции — лишь самая верхушка айсберга. Дальше можно долго и разнообразно анализировать ситуации, связанные с удержанием себя в профессиональных границах и рассуждать о зонах ответственности. Можно, но совершенно не обязательно.
В завершение разговора, очень важно напомнить, что ни при каких обстоятельствах, ни из каких побуждений, ни из чувства долга перед государством или учреждением, ни из обиды, ни из жалости или сострадания к родителям, ни для восстановления справедливости или из желания преподать урок, та информация, которую вы получаете от ребёнка в ситуации неформального и даже полуформального общения, не должна и не может стать достоянием третьих лиц, кем бы эти третьи ни были.
Никогда не забываете, что общение с учениками в сети — это не способ и не метод контроля поведения и нравственности, и вы навсегда остаетесь учителем для своих воспитанников.