Применение больших данных в образовании обсудят на #EdCrunch2018

МОСКВА, 26 cен — РИА Новости. Плюсы и минусы применения новых технологий в школьном образовании и анализ результатов внедрения цифровых инструментов в процесс обучения станут одними из ключевых тем обсуждения в рамках трека "Цифровая школа" крупнейшей в Европе V Глобальной конференции по технологиям в образовании #EdCrunch2018, которая пройдет 1 – 2 октября 2018 года в Москве.
В Глобальной конференции #EdCrunch2018 примут участие более 50 зарубежных и 250 российских спикеров. Среди них – лидеры мнений, педагоги-исследователи и ведущие практики в области внедрения новых технологий в дошкольное, школьное и дополнительное образование. Мероприятие пройдет под девизом "Данные, которые трансформируют мир".
Треки "Цифровая школа" и "Дети и технологии" позволят участникам на конкретных примерах познакомиться с основными мировыми трендами развития школьного образования, а спикерам – обменяться мнениями в ходе круглых столов и дискуссионных панелей.
Свое участие в #EdCrunch2018 подтвердили известные педагоги и ученые. Научный руководитель Института образования НИУ "Высшая школа экономики" Исак Фрумин станет модератором панели "Современный учитель: кто он? Изменение парадигмы под влиянием новых технологий".
Бельгийский учитель и писатель, финалист конкурса Global Teacher Prize 2017 и 2018 Кун Тиммерс в ходе мастер-класса посоветует, как сделать так, чтобы социальные медиа не мешали, а помогали в обучении.
Тренер и эксперт по продуктам Microsoft Марат Хайрулин продемонстрирует последние достижения IT в области обучения: 3D-анимация, виртуальная и расширенная реальности, цифровое перо.
Накануне открытия глобальной конференции #EdCrunch2018, 29 – 30 сентября, ее гостей ждет pre-day – #Edcrunch Workshops. Участники смогут адаптировать подходы и практики ведущих специалистов для применения в условиях конкретной школы.
Конференция проводится в рамках реализации приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ". Ее организаторами выступили НИТУ "МИСиС" и Университет НТИ "20.35" при поддержке Минобрнауки России, Рыбаков Фонда, Института образования НИУ "ВШЭ", Университета штата Аризона и глобальной edtech платформы HolonIQ.
Проект нацелен на повышение доступности, актуальности и качества образования граждан России за счет применения технологий онлайн-обучения. Увеличение количества доступных онлайн-курсов позволит к 2025 году обучить 11 млн человек.