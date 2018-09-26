Применение больших данных в образовании обсудят на #EdCrunch2018

МОСКВА, 26 cен — РИА Новости. Плюсы и минусы применения новых технологий в школьном образовании и анализ результатов внедрения цифровых инструментов в процесс обучения станут одними из ключевых тем обсуждения в рамках трека "Цифровая школа" крупнейшей в Европе V Глобальной конференции по технологиям в образовании #EdCrunch2018, которая пройдет 1 – 2 октября 2018 года в Москве.

В Глобальной конференции #EdCrunch2018 примут участие более 50 зарубежных и 250 российских спикеров. Среди них – лидеры мнений, педагоги-исследователи и ведущие практики в области внедрения новых технологий в дошкольное, школьное и дополнительное образование. Мероприятие пройдет под девизом "Данные, которые трансформируют мир".

"Конференция #EdCrunch2018 будет посвящена самым современным исследованиям и практическим решениям в области работы с большими данными в образовании. От методов сбора и анализа учебной статистики до применения технологий блокчейн и искусственного интеллекта в учебном процессе", – сообщили в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС").

Треки "Цифровая школа" и "Дети и технологии" позволят участникам на конкретных примерах познакомиться с основными мировыми трендами развития школьного образования, а спикерам – обменяться мнениями в ходе круглых столов и дискуссионных панелей.

Свое участие в #EdCrunch2018 подтвердили известные педагоги и ученые. Научный руководитель Института образования НИУ "Высшая школа экономики" Исак Фрумин станет модератором панели "Современный учитель: кто он? Изменение парадигмы под влиянием новых технологий".

Директор ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" Алексей Каспржак проведет круглый стол "Как выглядит школа XXI века, и может ли она стать распределенной экосистемой?". Участники обсудят важность формирования школьной экосистемы и расскажут, почему школы будущего не рассчитывают только на свои ресурсы.

Бельгийский учитель и писатель, финалист конкурса Global Teacher Prize 2017 и 2018 Кун Тиммерс в ходе мастер-класса посоветует, как сделать так, чтобы социальные медиа не мешали, а помогали в обучении.

Тренер и эксперт по продуктам Microsoft Марат Хайрулин продемонстрирует последние достижения IT в области обучения: 3D-анимация, виртуальная и расширенная реальности, цифровое перо.

Накануне открытия глобальной конференции #EdCrunch2018, 29 – 30 сентября, ее гостей ждет pre-day – #Edcrunch Workshops. Участники смогут адаптировать подходы и практики ведущих специалистов для применения в условиях конкретной школы.

Конференция проводится в рамках реализации приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ". Ее организаторами выступили НИТУ "МИСиС" и Университет НТИ "20.35" при поддержке Минобрнауки России, Рыбаков Фонда, Института образования НИУ "ВШЭ", Университета штата Аризона и глобальной edtech платформы HolonIQ.

Приоритетный проект в области образования "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" утвержден в качестве приоритетного 25 октября 2016 года на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию. Инициатором и организатором его реализации является Министерство образования и науки РФ.

Проект нацелен на повышение доступности, актуальности и качества образования граждан России за счет применения технологий онлайн-обучения. Увеличение количества доступных онлайн-курсов позволит к 2025 году обучить 11 млн человек.