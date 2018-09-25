Голикова: правительство не рассматривает введение аналога ЕГЭ для вузов

Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ по информатике и ИКТ

Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ по информатике и ИКТ

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство РФ не рассматривает возможность введения аналога ЕГЭ для вузов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В правительстве пока аналог ЕГЭ не рассматривается, скорее, в правительстве рассматривается другое", — сказала Голикова журналистам.

"Очень много внимания было к вопросу получения государственной аккредитации учебных заведений, и сейчас, в соответствии с поручением президента страны, премьер-министра, мы на базе министерства науки и высшего образования, Рособрнадзора с участием руководителей ведущих ассоциаций вузов, союза ректоров и также представителей ведомственных вузов и министерств, на которые эти вузы работают, создаём рабочую группу, которая выработает подходы к критериям государственной аккредитации высших учебных заведений. Это очень сложная работа, имея в виду, что она затрагивает статусы высших учебных заведений", — добавила Голикова.

По ее словам, существующие требования к лицензированию и госаккредитации вузов в России устарели, однако работа по их совершенствованию непростая и "требует очень системного подхода, очень взвешенных и продуманных решений". Она также сообщила, что на какие-то первые согласованные предварительные итоги трансформации системы госаккредитации предполагалось выйти "хотя бы через месяц-полтора".

Как отметил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, проблемы, связанные с объективностью сдачи экзаменов в вузах действительно есть, и они касаются не только выпускных экзаменов, но и зачетов.

"Рабочую группу мы создали и будем смотреть качество программ, смотреть, прежде всего, те вузы, которые нуждаются в поддержке. Я хочу сказать, что объективное оценивание должно быть не только на уровне школы, но и на уровне вузов тоже", — добавил Кравцов.