Голикова: правительство не рассматривает введение аналога ЕГЭ для вузов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство РФ не рассматривает возможность введения аналога ЕГЭ для вузов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В правительстве пока аналог ЕГЭ не рассматривается, скорее, в правительстве рассматривается другое", — сказала Голикова журналистам.
По ее словам, существующие требования к лицензированию и госаккредитации вузов в России устарели, однако работа по их совершенствованию непростая и "требует очень системного подхода, очень взвешенных и продуманных решений". Она также сообщила, что на какие-то первые согласованные предварительные итоги трансформации системы госаккредитации предполагалось выйти "хотя бы через месяц-полтора".
Как отметил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, проблемы, связанные с объективностью сдачи экзаменов в вузах действительно есть, и они касаются не только выпускных экзаменов, но и зачетов.
"Рабочую группу мы создали и будем смотреть качество программ, смотреть, прежде всего, те вузы, которые нуждаются в поддержке. Я хочу сказать, что объективное оценивание должно быть не только на уровне школы, но и на уровне вузов тоже", — добавил Кравцов.