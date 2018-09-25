Голикова: более 30 вузов РФ приняли на бюджет преимущественно троечников

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более 30 российских вузов приняли на бюджетные места преимущественно абитуриентов-троечников, 25 из них принадлежат Минсельхозу и Минтрансу, об этом свидетельствуют итоги мониторинга приемной кампании 2018 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Всего 33 вуза (с приемом более 300 человек) приняли на бюджетные места преимущественно "троечников" против 45 в прошлом году. Это позитивная тенденция. Из группы риска вышли 16 университетов, но попали туда четыре. Восемнадцать из оставшихся в этой группе вузов ухудшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, и это сигнал для нас, для правительства", — сказала Голикова.

Она добавила, что 21 вуз так называемой "красной зоны" принадлежит Минсельхозу, еще четыре — Минтрансу. "К сожалению, пока уровень, который там складывается, нас не удовлетворяет", — добавила вице-премьер.

По ее словам, 131 вуз РФ принял на бюджетные места больше половины отличников.