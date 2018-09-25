В Рособрнадзоре отчитались о дополнительном периоде ЕГЭ - 2018

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Явка участников на разные экзамены в рамках дополнительного период сдачи ЕГЭ составила от 62% до 73%, за нарушения на экзамене было удалено около 49 человек, рассказал начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Участие в экзаменах в дополнительные сроки приняло немного более 8 тысяч человек. Явка участников на разные экзамены составила от 62% до 73%. Доля участников ЕГЭ по русскому языку, преодолевших минимальный порог, составила 68%, по базовой математике — 59%", — сказал Круглинский на пресс-конференции в Рособрнадзоре.

Отмечается, что за нарушения, связанные с использованием шпаргалок и мобильных телефонов, за все дни экзаменов в дополнительный срок было удалено 49 участников.

"В четырех субъектах федерации экзамен по русскому языку не состоялся, потому что не пришли те участники, которые были заявлены на данный экзамен. В 24 регионах явка по русскому языку составила менее 50%. Если говорить про экзамен по базовой математике — в 6 субъектах явка была менее 50% от количества заявленных участников экзаменах", — подчеркнул Круглинский.

Дополнительный период ЕГЭ-2018 прошел с 4 по 15 сентября. Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.