Перечень школьных олимпиад на 2018/19 год сократился до 72 позиций

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ приказом утвердило перечень из 72 олимпиад школьников на 2018/19 учебный год, сократив их общее число на 17 позиций. В то же время выросло число олимпиад первого и второго уровня, победы в которых дают абитуриентам льготы при поступлении в российские вузы.

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ, в 2018/19 учебном году число школьных олимпиад первого уровня выросло, по сравнению с предыдущим годом, с 18 до 22, а второго уровня – с 37 до 44. В то же время, заметно сократилось, с 42 до 33, количество школьных олимпиад третьего уровня.

Ранее Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что количество олимпиад должно сокращаться. В интервью РИА Новости она рассказала, что 40% призеров школьных олимпиад не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Кроме того, по словам министра, 30% выпускников даже не выбирают для сдачи ЕГЭ по предметам, по которым участвуют в олимпиадах. Позже она заявляла, что наличие олимпиадников, не преодолевших нижний порог ЕГЭ по этим же предметам, говорит о коррупционной составляющей в ходе проведения олимпиад.