Голикова: совершенствуя ЕГЭ, главное - не навредить

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Существуют поручения по улучшению системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, однако в этом процессе главное — не навредить, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и базовой математике.
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