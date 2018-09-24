Голикова: совершенствуя ЕГЭ, главное - не навредить

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Существуют поручения по улучшению системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, однако в этом процессе главное — не навредить, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, все видели, что сдача экзаменов в этом году прошла достаточно спокойно, без каких-либо сбоев. Рособрнадзор надлежащим образом эту работу организовал. Конечно, всегда будут предложения по тому, как улучшить эту систему. И такие поручения я давала нашим коллегам. Главное — не навредить изменениями", — заявила Голикова, отвечая на вопрос, ожидаются ли какие-либо изменения, связанные с Единым государственным экзаменом.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и базовой математике.

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