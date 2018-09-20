Академик РАО: проверка скорости чтения доводит школьников до заикания

МОСКВА, 20 сен ‒ РИА Новости. Никакие скоростные характеристики не могут быть критерием оценки школьников начальных классов. Такое мнение высказала директор Института возрастной физиологии РАО, профессор Марьяна Безруких, выступая на экспертном семинаре "Безотметочное обучение в начальной школе: за и против", который состоялся накануне в Российской академии образования.

Эксперт рассказала, что она проанализировала все крупные инновации, которые были внедрены в начальное образование за последние 50 лет (включая безотрывное письмо, скоростное чтение и пр.). "До сих пор эти инновации никто не отменил, они сами потихоньку отмирают. Но, не смотря на то, что в стандартах начальной школы нет утвержденных нормативов скорости чтения, практически во всех наших школах скорость чтения до сих пор проверяют с секундомером в руках", ‒ отметила эксперт.

При этом по ее словам, проверка скорости чтения доводит школьников до парезов лицевых мышц, заикания и тяжелых неврозов. Более того, директор Института возрастной физиологии РАО считает, что чтение вслух со скоростью выше 80-90 слов в минуту ‒ бессмысленное занятие, поскольку слуховой анализатор не воспринимает информацию в таком темпе.

"В любом классе 25 процентов детей ‒ это медлительные дети", ‒ подчеркнула она, добавив, что выполнение задания на скорость создает нервозную обстановку для таких детей.