В Рособрнадзоре надеются, что вузы учтут результаты ЕГЭ по китайскому языку

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Рособрнадзор надеется, что с внедрением ЕГЭ по китайскому языку российские вузы будут учитывать его результаты и формировать соответствующие группы студентов, которые хотели бы продолжать изучение данного языка и в высшем учебном заведении, заявил в среду заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев.

С 2018-2019 учебного года выпускники 11 классов впервые получат возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку. Он станет пятым языком по выбору для участников ЕГЭ наряду с английским, немецким, французским и испанским.

Рособрнадзор с 2015 года по поручению правительства занимался подготовкой к включению китайского языка в число предметов, по которым проводится ЕГЭ. Разработанная экзаменационная модель, как и в других иностранных языках, включает в себя письменную и устную части.

"Подключатся ли вузы к данной инициативе? Я уверен, что подключатся. Сомнений нет никаких. Я думаю, мы подготовим информационное письмо во все вузы. Они до 1 октября должны в правилах приема на ту или иную специальность прописать условия. Думаю, наше письмо спровоцирует на положительный факт… и они будут с внедрением ЕГЭ (по китайскому) учитывать его результат и соответствующие группы набирать", — сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной ЕГЭ по китайскому языку.

В свою очередь руководитель Федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам Мария Вербицкая заявила, что возможность сдавать ЕГЭ по китайскому языку "значительно повысит уровень преподавания и уровень обучения китайскому языку в школе".

Китайский язык является самым распространенным языком в мире, на нем говорят 1,2 млрд человек. Китайский изучается в 34 субъектах РФ в 168 образовательных организациях. Преподают китайский язык более 200 учителей, его изучают более 17 тыс. учащихся, из них около 3 тыс. — старшеклассники. В 75 школах в разных регионах РФ более 10 тысяч школьников изучают китайский язык в рамках обязательной программы. Преподавание китайского языка в обязательной программе или факультативно уже ввели более 5% столичных образовательных школ (69 из 1364 учебных заведений).