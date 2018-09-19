Пробный ЕГЭ по китайскому языку пройдет в школах РФ осенью

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пробный ЕГЭ по китайскому языку пройдет в российских школах этой осенью, заявил в среду заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

С 2018-2019 учебного года выпускники 11 классов впервые получат возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку. Он станет пятым языком по выбору для участников ЕГЭ наряду с английским, немецким, французским и испанским.

Рособрнадзор с 2015 года по поручению правительства занимался подготовкой к включению китайского языка в число предметов, по которым проводится ЕГЭ. Разработанная экзаменационная модель, как и в других иностранных языках, включает в себя письменную и устную части.

"Китайский язык у нас мало школ изучает. Давайте все-таки осенью, в конце, пробный для ребят экзамен сделаем… чтобы снять напряженность и волнение, чтобы ребята увидели, какие баллы на сегодняшний день имеют", — сказал Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной ЕГЭ по китайскому языку.

Он отметил, что соответствующее поручение будет дано.

Как рассказала журналистам член комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов (КИМ) по китайскому языку Ольга Масловец, письменная часть работы включает 42 задания и состоит из четырех разделов: "Аудирование", "Чтение", "Грамматика, лексика и иероглифика" и "Письмо". Устная часть КИМ ЕГЭ по китайскому языку включает в себя три задания: в первом предлагается ознакомиться с ситуацией и задать пять вопросов на основе ключевых слов, во втором — выбрать одну из трех фотографий и описать ее на основе плана, в третьем задании необходимо сравнить две фотографии на основе предложенного плана — таким образом предполагается проверить умения монологической речи учащегося.

Китайский язык является самым распространенным языком в мире, на нем говорят 1,2 млрд человек. Китайский изучается в 34 субъектах РФ в 168 образовательных организациях. Преподают китайский язык более 200 учителей, его изучают более 17 тыс. учащихся, из них около 3 тыс. — старшеклассники. В 75 школах в разных регионах РФ более 10 тыс. школьников изучают китайский язык в рамках обязательной программы. Преподавание китайского языка в обязательной программе или факультативно уже ввели более 5% столичных образовательных школ (69 из 1364 учебных заведений).