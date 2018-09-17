ОНФ предлагает проводить экзамен для будущих учителей

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в правительство предложения в национальный проект "Образование", в частности, эксперты предлагают проводить экзамен для будущих учителей, сообщила пресс-служба ОНФ.

"Общероссийский народный фронт направил в правительство предложения в национальный проект "Образование", который разрабатывается в рамках "суперуказа" президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина. Одна из инициатив касается введения профессионального экзамена, который позволит определить, насколько будущий учитель готов к педагогической деятельности", — говорится в сообщении.

По мнению модератора площадки ОНФ "Образование Андрея Милёхина, профессиональный экзамен "позволит начинающему педагогу выстроить планы своего профессионального развития".

"Он станет проверкой сформированности у выпускника компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, оценки его способности и готовности к будущей педагогической деятельности", — цитирует пресс-служба движения слова Милёхина.

Он добавил, что ключевым элементом действующей модели аттестации выступает оценка образовательных результатов учащихся — это один их главных результатов деятельности педагога. "Однако такая оценка не всегда определяет вклад именно аттестуемого учителя в эти результаты, а главное — не определяет уровень владения профессиональными компетенциями педагога, перспективы дальнейшего развития и роста", — уточнил эксперт ОНФ.