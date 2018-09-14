Рособрнадзор: лицензирование крымских школ завершится до конца сентября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лицензирование крымских школ завершится до конца сентября 2018 года, сообщил начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко.

"Этот процесс (лицензирования крымских школ — ред.) завершен на 99,9%. Насколько я помню, там осталось то ли три, то ли четыре школы, которые еще не получили лицензию, находятся в процессе… процесс завершат в этом месяце", — сообщил Семченко журналистам в пятницу.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.