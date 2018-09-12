ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. В сентябре 2018 года в российских школах появится урок национальной технологической инициативы (НТИ), его цель — привлечь школьников к решению реальных технологических задач, сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании.
Отмечается, что разработано шесть сценариев урока, соответствующих направлениям НТИ: "человек", "информация", "инфраструктура", "техника", "производство" и "экология".
"В рамках этих направлений школьникам будут презентованы передовые технологии. Например, по направлению "человек" школьники смогут познакомиться с бионическими технологиями, редактированием генома, превентивной медициной. По направлению "информация" — с блокчейном, большими данными, искусственным интеллектом, квантовыми технологиями. На уроке "техника" учителя расскажут про развитие беспилотного транспорта и машинного зрения," — следует из релиза.
В пресс-службе добавили, что провести урок учителю помогут инженеры-новаторы, бизнесмены, молодые изобретатели: их короткие интервью включены в материалы к уроку, в конце занятия учащиеся смогут сыграть в мобильную игру: выступить в роли программистов, биологов, конструкторов будущего и совместными усилиями справиться с проблемами, которые ждут человечество в XXI веке.
"Цель урока НТИ — привлечь старшеклассников, интересующихся современными технологиями, к решению реальных технологических задач через участие в олимпиаде НТИ, помочь таким школьникам развить свои способности, приобрести технические навыки пройти через все этапы олимпиады и победить. Победа в олимпиаде позволит школьникам получить 100 баллов ЕГЭ и стать студентами сильнейших вузов-партнеров",- рассказали в РВК.