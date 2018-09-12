ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. В сентябре 2018 года в российских школах появится урок национальной технологической инициативы (НТИ), его цель — привлечь школьников к решению реальных технологических задач, сообщили в пресс-службе Российской венчурной компании.

"В сентябре 2018 года в российских школах появится урок НТИ. Педагоги получат методические материалы, из которых по принципу конструктора смогут собрать урок или серию уроков по своему предмету. Урок рассчитан на учащихся 8-11 классов. В программу включены материалы разъясняющие старшеклассникам, что такое национальная технологическая инициатива, какие перед ней стоят задачи, каких специалистов будут требовать рынки НТИ",- говорится в сообщении.

Отмечается, что разработано шесть сценариев урока, соответствующих направлениям НТИ: "человек", "информация", "инфраструктура", "техника", "производство" и "экология".

"В рамках этих направлений школьникам будут презентованы передовые технологии. Например, по направлению "человек" школьники смогут познакомиться с бионическими технологиями, редактированием генома, превентивной медициной. По направлению "информация" — с блокчейном, большими данными, искусственным интеллектом, квантовыми технологиями. На уроке "техника" учителя расскажут про развитие беспилотного транспорта и машинного зрения," — следует из релиза.

Включить материалы в программу своих уроков смогут учителя биологии, физики, информатики и других дисциплин.

В пресс-службе добавили, что провести урок учителю помогут инженеры-новаторы, бизнесмены, молодые изобретатели: их короткие интервью включены в материалы к уроку, в конце занятия учащиеся смогут сыграть в мобильную игру: выступить в роли программистов, биологов, конструкторов будущего и совместными усилиями справиться с проблемами, которые ждут человечество в XXI веке.

"Цель урока НТИ — привлечь старшеклассников, интересующихся современными технологиями, к решению реальных технологических задач через участие в олимпиаде НТИ, помочь таким школьникам развить свои способности, приобрести технические навыки пройти через все этапы олимпиады и победить. Победа в олимпиаде позволит школьникам получить 100 баллов ЕГЭ и стать студентами сильнейших вузов-партнеров",- рассказали в РВК.

Соревнования в рамках олимпиады НТИ проводятся по 19 профилям, которые соответствуют отраслевым приоритетам национальной технологической инициативы — программы по созданию принципиально новых рынков и обеспечению глобального технологического лидерства России к 2035 году. В 2017/2018 учебном году заявки на участие в олимпиаде подали более 20 тысяч российских школьников.