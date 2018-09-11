Боровская: для подготовки кадров важен диалог с профильными министерствами

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Для подготовки молодых сотрудников важен диалог с профильными министерствами, заявила замминистра науки и высшего образования Марина Боровская.

"Мы надеемся, что наша связь с академическими институтами будет ближе, будем работать с ними напрямую, готовя молодых людей, и, следовательно, непосредственно в сферу академических институтов. Но также, мы серьезно рассчитываем, что запрос от школ и министерства просвещения, мы очень надеемся, что тоже в этой части отреагирует. Министерство цифрового развития тоже услышит нас, и тоже отреагирует на тот запрос специалистов, которые сегодня необходимы. Нам важен этот диалог, хотим, чтобы родители, думающие о будущем детей, были спокойны", — сказала Боровская на пресс-конференции ВЭФ.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.