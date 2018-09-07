Рособрнадзор: ЕГЭ по математике в дополнительный период прошел без сбоев

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня в дополнительный период прошел 7 сентября без сбоев, в рабочем режиме, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"ЕГЭ по математике базового уровня прошел 7 сентября без сбоев, в рабочем режиме. Заявления на участие в экзамене подали почти 8 тыс. человек. Экзамен проходил в 125 пунктах проведения экзамена (ППЭ), организованных во всех регионах России. Во всех ППЭ было обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование работ участников. Вели мониторинг хода экзаменов 155 общественных наблюдателей",- говорится в сообщении.

Отмечается, что экзаменационная работа по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 сентября.

Дополнительный период ЕГЭ-2018 завершится 15 сентября резервным днем для сдачи экзаменов по русскому языку и математики базового уровня.