Около 8 тысяч человек сдадут ЕГЭ по математике в дополнительный срок

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Почти восемь тысяч человек будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня в дополнительный период, который пройдет в пятницу, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Заявления на участие в экзамене подали почти восемь тысяч человек. Экзамен пройдет в 125 пунктах проведения экзамена (ППЭ), организованных во всех регионах России", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что во всех ППЭ будет обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование работ участников в экзаменационных пунктах, а мониторинг хода экзаменов будут вести 155 общественных наблюдателей.

"Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится три часа (180 минут). Работа оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 сентября", — сказано в сообщении.

ЕГЭ по русскому языку в дополнительный период, писали 4 сентября около 1,5 тысячи человек.

Дополнительный период ЕГЭ-2018 проходит с 4 по 15 сентября. Сдать экзамены в сентябрьские сроки, по данным ведомства, имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.