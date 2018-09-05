Спектакли ручной работы: в России стартовал фестиваль семейных театров

МОСКВА, 5 сен ‒ РИА Новости. Старт IV Всероссийского фестиваля семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" объявлен в среду, 5 сентября на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Основу фестиваля составляют домашние семейные театральные постановки, раскрывающие географическое и национальное многообразие России. Участвовать в фестивале могут все желающие. В настоящее время семейные театральные коллективы из 20-ти регионов РФ проходят отбор. Финал состоится 27-29 октября в Москве.

Исполнительный директор Национальной родительской организации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, соучредитель фестиваля Лариса Санатовская, объявив о начале нового театрального семейного сезона, назвала семейные театры "самой значимой формой работы с семьями". Такая форма, по ее мнению, раскрывает родителям детей, а детям ‒ родителей.

"Цель фестиваля – не просто собраться и что-то отпраздновать, а оказать семейным театрам методическую поддержку", ‒ отметил художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав Науменко. По его словам, каждый фестиваль преподносит свои сюрпризы, и это говорит о том, что он живой.

В рамках фестиваля в Театральном институте им. Б. Щукина пройдут мастер-классы сценической речи. "Пусть в спектаклях есть несовершенства, но то благое дело, которое делают эти семьи, искупает все несовершенства", ‒ сказал ректор вуза, народный артист России Евгений Князев. По его мнению, в маленьких семейных театрах происходит врачевание души.

"Спектакли ручной работы" ‒ именно так звучит тема фестиваля в этом году, рассказала на пресс-конференции академик Национальной академии кинематографических наук и искусств, президент фестиваля, актриса Ольга Будина. Весь реквизит семьи делают своими руками, сами шьют костюмы, самостоятельно выставляют свет и пр.

"Технический прогресс набирает обороты, но одновременно происходит человеческий регресс, и мы это видим по нашим детям", ‒ сказала актриса, добавив, что в противовес гаджетам, цифровизации и роботизации, семейные театры культивируют фантазию, человеческое внимание и труд.

"На нашем фестивале "я ‒ это мы": когда мы творим, мы Боги, а творцов среди наших детей становится все меньше", ‒ отметила Ольга Будина, призвав всех российских родителей "как можно больше общаться со своими детьми и развивать домашние кружки "умелые ручки".

По мнению художника-сценографа, дизайнера, продюсера Бориса Краснова, подобные фестивали готовят театрального зрителя. "Дети, участвующие в семейных спектаклях, будут ходить в театр, их семьи будут ходить в театр, их близкие будут ходить в театр, они будут понимать театр", ‒ подчеркнул он.