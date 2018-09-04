Васильева рассказала, что поможет повысить доступность допобразования

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Проект "Успех каждого ребенка" в рамках нацпроекта "Образование" направлен на создание конкурентной среды, повышение доступности и качества дополнительного образования детей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

В настоящее время проходит III всероссийский форум "Воспитание детей – инвестиции в будущее!", приуроченный к 100-летию системы дополнительного образования.

"Что предусматривает проект "Успех каждого ребенка"? Прежде всего, целевую модель развития региональных систем дополнительного образования детей, мероприятия, которые включают в себя создание конкурентной среды и повышение доступности и качества дополнительного образования детей, практик механизмов персонифицированного финансирования, внедрение эффективной системы управления сферой дополнительного образования, а также учет потребностей и возможностей наших детей, в том числе – и это очень важно – детишек с ОВЗ и инвалидностью. Также особое внимание детям, проживающим в сельской местности и попавшим в трудную жизненную ситуацию", – сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба Минпросвещения.

Министр отметила, что особое внимание будет уделяться ранней профориентации, в том числе через реализацию проектов "Билет в будущее" и "ПроеКТОриЯ", а также индивидуализации дополнительного образования – за счет развития сетевой формы реализации образовательных программ.

В июле Васильева сообщала, что в нацпроект "Образование" войдет девять федеральных проектов, в том числе "Успех каждого ребенка". Ранее стало известно, что министерство просвещения России запустит в этом году проект "Билет в будущее" по профориентации для 6-11 классов.