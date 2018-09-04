В России стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ-2018

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Экзамен по русскому языку начинает дополнительный период ЕГЭ-2018 во вторник, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Дополнительный период проведения ЕГЭ в 2018 году начинается 4 сентября с ЕГЭ по русскому языку. 7 сентября в дополнительный срок будет проведен ЕГЭ по математике базового уровня, а завершится дополнительный период 15 сентября резервным днем, в который можно будет сдать и русский язык, и базовую математику",- говорится в сообщении.

Отмечается, что сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

"Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются", — рассказали в Рособрнадзоре.

Там добавили, что заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку 4 сентября подали более 1,5 тысячи человек. "Экзамен пройдет в 83 регионах России в 101 пункте проведения экзаменов (ППЭ). Во всех ППЭ будет обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование работ участников в экзаменационных пунктах. Вести мониторинг хода экзаменов будут 114 общественных наблюдателей",- следует из релиза.

В Рособрнадзоре рассказали, продолжительность экзамена – 3 часа 30 минут (210 минут), работа состоит из двух частей и содержит 26 заданий.

Экзамен по русскому языку – один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата – 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, – 36 баллов.

Результаты участники экзамена узнают не позднее 19 сентября.