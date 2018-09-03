В России стартовала акция "Гимн России – простыми словами"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пресс-конференция, посвященная старту Всероссийской просветительской акции "Гимн России – простыми словами", состоялась в понедельник, 3 сентября 2018 года, в МИА "Россия сегодня".

В самые серьезные и ответственные моменты нашей жизни звучит "главная песня страны", ее гимн. Вместе со взрослыми его слушают дети – дома у телевизора, в школе на линейках. Но всегда ли они понимают содержание одного из главных символов российской государственности, наряду с флагом и гербом?

Несколько десятков школьников спросили, что означают те или иные слова в современной редакции гимна, действующей с декабря 2000 года.

"Отечество" это духовная составляющая человеческого мышления… "Славься" означает почитай себя… "Держава" – оборона, войско", – рассказали дети.

В 2016-17 г.г. состоялось два всероссийских конкурса "Гимн России – простыми словами", в ходе которых школьники самостоятельно выбирали понятия гимна и объясняли их. Мероприятия объединили 2064 участника из 525 населенных пунктов 56 субъектов РФ.

"Конкурс стал интересен всем без исключения возрастным категориям детей. Конечно, малышам помогали мамы с папами… Это родительское творчество стало залогом успеха", – сообщила ректор АНО ДПО "Академия инновационного образования и развития" Ольга Рубцова.

Кроме страничек презентации, участники предоставляли видеоролики, а дети снимали мультфильмы о том, что им дорого. "Ребята пользовались не только интернет-ресурсами, но и прибегали к традиционным классическим, то есть, бумажным этимологическим словарям русского языка", – добавила она, пригласив и взрослых и детей к участию в проекте, который "должен быть всероссийской просветительской акцией".

Мероприятия Национальной родительской ассоциации позволяют лучше реализовать на практике роль семьи в воспитании. Они вызывают живейший отклик в регионах, отметил директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Андрей Петров.

Напомнив, что в течение дня, согласно исследованиям, среднестатистический отец проводит с ребенком 12 минут, чиновник сказал, что "и это все равно партнерство и это тоже учит наших детей". Модели детско-взрослого сотрудничества являются важной частью воспитательной работы, учат ребят труду и его значению в общей системе ценностей.

Он выразил уверенность, что если удастся "в полной мере всесторонне и масштабно развернуть это партнерство именно как частно-государственное", то в этом случае "мы сможем решать самые амбициозные задачи".

В рамках пресс-конференции было представлено 9 проектов, посвященных российской семье и традиционным семейным ценностям.

Самым "старинным" среди проводимых Национальной родительской ассоциацией при поддержке Минобрнауки, а теперь Министерства просвещения России, является Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований "Моя родословная".

От года к году количество людей, увлекающихся историей своего рода и семьи растет. Это бесценный материал для укрепления семейных отношений и супружеских уз. "А вместе с тем и для открытий, которые мы совершаем вместе детьми, изучая историю нашего рода", – подчеркнул ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.