Финансирование нацпроектов "Образование" и "Наука" будет корректироваться

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и министр просвещения РФ Ольга Васильева после заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 3 сентября 2018

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и министр просвещения РФ Ольга Васильева после заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 3 сентября 2018

ГОРКИ, 3 сен — РИА Новости. Объем финансирования национальных проектов "Образование" и "Наука" будет корректироваться, заявила журналистам министр просвещения Ольга Васильева.

"Одобрение сумм будет позже, они корректируются. На сегодняшний день это очень большая сумма. Из нее 80% в качестве субвенций пойдет в регионы", — сказала Васильева по итогам заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Она подчеркнула, что нацпроект будет состоять из 85 региональных проектов.

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков уточнил, что разработка программ идет вместе с обсуждением параметров федерального бюджета на следующую трехлетку.

"У нас сегодня с разработкой национального проекта обсуждаются параметры федерального бюджета. Мы активно взаимодействуем с коллегами, министерством финансов, с министерство экономического развития с тем, чтобы все расчеты и обоснования были четко погружены в параметры бюджета", — сказал он.

"Обсуждается и общий объем средств, и — что достаточно важно — распределение этих средств по годам реализации проекта с учетом возможности эффективного освоения выделенных ресурсов в каждый год и достижения соответствующих целевых показателей. Думаю, эта работа будет завершена в ближайшие дни", — пояснил Котюков, отметив важность увязки всех показателей с показателями федерального бюджета.