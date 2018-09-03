Не в деньгах счастье: эксперты объяснили, в чем успех российской школы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. IV Международная конференция "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения", организованная при поддержке Рособрнадзора, завершилась в Москве. Эксперты из разных стран мира обсудили, как будет меняться современная школа, и какими компетенциями будет обладать российский выпускник 2030-го года.

"Деньги в школе ‒ не главное"

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, выступая на конференции, напомнил о задаче, поставленной в указе президента России Владимира Путина: обеспечить вхождение нашей страны к 2024 году в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. "Россия уже занимает первое место в мире по уровню читательской грамотности учеников начальной школы в исследовании PIRLS, а в исследовании PISA для 15-летних школьников превысила средний результат по странам ОЭСР и демонстрирует одну из лучших динамик в мире", ‒ отметил он.

Как полагает эксперт, важно, чтобы на систему образования выделялись средства, но далеко не все здесь решают деньги. "В первую очередь важны те условия и основы, которые заложены в системе образования ‒ стандарты, единые требования к условиям обучения, выверенные учебники, объективная оценка школьников, учителей и управленческого персонала. Тогда, несмотря на то многообразие, которое есть сейчас в системе образования РФ, мы сможем занимать первые места по качеству обучения наших школьников", ‒ подчеркнул он, назвав эту задачу сложной, но реализуемой.

По его словам, анализ по регионам показал, что высокий результат ЕГЭ фиксируется там, где есть объективная оценка и эффективная работа с этой оценкой. "Кстати, один очень богатый нефтяной регион по результатам ЕГЭ и проверочных работ занял 65–е место в России. Между тем, затраты на одного ученика там чуть ниже, чем в Москве", ‒ добавил Кравцов.

В дни международного форума руководитель Департамента образования и навыков ОЭСР Андреас Шляйхер презентовал свою книгу "Образование мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века?", в которой привел любопытную статистику на этот счет: "за последнее десятилетие образовательные результаты учащихся в странах Запада практически не улучшились, хотя расходы на среднее образование за этот период выросли почти на 20 процентов".

Выпускник 2030

"Если система образования России продолжит развиваться такими же темпами, с которыми она развивалась в последние годы, то она может попасть в топ лидеров образовательных технологий. Россия уже многого добилась, но ей есть куда стремиться и прогрессировать в образовании", ‒ заявил Андреас Шляйхер.

Он отметил, что цифровизация всех сфер жизни современного общества накладывает значительный отпечаток на развитие образования, меняя саму структуру знания, необходимую выпускнику: "заучивание информации становится менее важным, чем умение ее искать и ориентироваться в различных данных".

Говоря о компетенциях выпускника 2030-го года, глава Рособрнадзора выразил мнение, что помимо функциональной грамотности и базовой академической подготовки, крайне востребованы будут социально-эмоциональные компетенции – адаптивность, внимание, смелость, корректность, юмор, креативность.

"Учитель ‒ спаситель нации"

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина поздравил участников конференции с тем, что "мы живем стране, в которой самый высокий в мире уровень общественного интереса к вопросам образования". По его словам, всего за один день форума его посетили 42 тысячи человек. "Величайший российский интерес к образованию нас ко многому обязывает", ‒ добавил он.

В свою очередь, министр образования Московской области Марина Захарова, продолжая эту мысль, подчеркнула, что для педагогов важно, чтобы это был не просто интерес, а чтобы в обществе было доверие к образованию, причем доверие не только в нашей стране, но и во всем мире. В связи с этим она напомнила слова финских коллег: "учитель – это спаситель нации".

Исполнительный директор Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA) Дирк Хастедт отметил, что Россия уже показала прекрасный результат в исследовании PIRLS по качеству образования в начальной школе. По его словам, факторами, определившими такой успех, стали, в частности, развитая система дошкольного образования и крайне высокая вовлеченность родителей на этапе подготовки ребенка к школе



