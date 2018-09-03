Не в деньгах счастье: эксперты объяснили, в чем успех российской школы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. IV Международная конференция "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения", организованная при поддержке Рособрнадзора, завершилась в Москве. Эксперты из разных стран мира обсудили, как будет меняться современная школа, и какими компетенциями будет обладать российский выпускник 2030-го года.
"Деньги в школе ‒ не главное"
Как полагает эксперт, важно, чтобы на систему образования выделялись средства, но далеко не все здесь решают деньги. "В первую очередь важны те условия и основы, которые заложены в системе образования ‒ стандарты, единые требования к условиям обучения, выверенные учебники, объективная оценка школьников, учителей и управленческого персонала. Тогда, несмотря на то многообразие, которое есть сейчас в системе образования РФ, мы сможем занимать первые места по качеству обучения наших школьников", ‒ подчеркнул он, назвав эту задачу сложной, но реализуемой.
В дни международного форума руководитель Департамента образования и навыков ОЭСР Андреас Шляйхер презентовал свою книгу "Образование мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века?", в которой привел любопытную статистику на этот счет: "за последнее десятилетие образовательные результаты учащихся в странах Запада практически не улучшились, хотя расходы на среднее образование за этот период выросли почти на 20 процентов".
Выпускник 2030
Он отметил, что цифровизация всех сфер жизни современного общества накладывает значительный отпечаток на развитие образования, меняя саму структуру знания, необходимую выпускнику: "заучивание информации становится менее важным, чем умение ее искать и ориентироваться в различных данных".
Говоря о компетенциях выпускника 2030-го года, глава Рособрнадзора выразил мнение, что помимо функциональной грамотности и базовой академической подготовки, крайне востребованы будут социально-эмоциональные компетенции – адаптивность, внимание, смелость, корректность, юмор, креативность.
"Учитель ‒ спаситель нации"
Глава департамента образования Москвы Исаак Калина поздравил участников конференции с тем, что "мы живем стране, в которой самый высокий в мире уровень общественного интереса к вопросам образования". По его словам, всего за один день форума его посетили 42 тысячи человек. "Величайший российский интерес к образованию нас ко многому обязывает", ‒ добавил он.
Исполнительный директор Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA) Дирк Хастедт отметил, что Россия уже показала прекрасный результат в исследовании PIRLS по качеству образования в начальной школе. По его словам, факторами, определившими такой успех, стали, в частности, развитая система дошкольного образования и крайне высокая вовлеченность родителей на этапе подготовки ребенка к школе