Учитель года: преподаватель ХХI века должен уметь говорить с ребенком

Каким должен быть учитель ХХI века, если вокруг все меняется со скоростью света? Как совмещать работу и хобби? Ежедневная мотивация или смысл всей жизни? Об этом артековцы из медиаотряда детского лагеря "Лесной" поговорили с Ильей Сергеевичем Демаковым – победителем в конкурсе "Учитель года 2017".

- Каким, по вашему мнению, должен быть учитель ХХI века?

— Ключевой навык учителя, который нас спасет, это навык живого человеческого общения, потому что никакая цифровая среда, никакой робот из Московского технологического института не умеет по-человечески общаться. Учитель ХХI века – это тот преподаватель, который умеет говорить с ребенком.

- При ваших знаниях и опыте в разных образовательных сферах, хотели бы вы работать кем-то еще, кроме, как простым учителем в гимназии?

— Мы работаем там, где у нас получается, и там, где нравится. Я уже 10 лет работаю в школе. Я трудился в университете один год, но все время возвращался обратно в школу. Во-первых, здесь есть абсолютно живая отдача, она дорогого стоит. И потом, я не встречал никакой другой профессии, где бы было столько эмоций. Было специальное исследование, в рамках которого опросили более тысячи учителей и выяснили, зачем они ходят в школу. Дети, понятно, потому что их заставили, за учителя – чтобы там переживать. Имеется в виду, что нам важно получать эмоциональный отклик, то есть чтобы на наше действие или бездействие была какая-то реакция. Вообще, необходимо находиться там, где все время кипит жизнь, именно эмоциональная. Все нервничают, переживают, радуются, плачут, смеются — это все происходит постоянно, круглые сутки. А если еще учитель является классным руководителем, то это еще и круглосуточная поддержка на телефоне. Поэтому не знаю, где бы я еще это нашел. Мне очень комфортно то, чем я занимаюсь, и никуда кроме школы точно не хочу.

- Вы являетесь организатором и координатором большого количества молодежных и детских движений в сфере образования. Что является для вас ежедневной мотивацией, и в чем вы находите вдохновение?

— Вся мотивация в цели. Если мы понимаем, зачем что-то делаем, это и есть основная мотивация. Я с ребятами занимаюсь несколькими активностями, например, театр на немецком языке. Такие вещи важны, как так это история про коммуникацию. Почему это здорово? Самый главный навык ХХI века — это коммуникация. Прежде всего, надо уметь договариваться. Человек без коллектива не сможет изготовить продукт. Нужно уметь работать в команде, получать от других и давать самому информацию. И нужно, чтобы время от времени в обычной школе тоже были такие активности, где можно свободно общаться. Не об учебе, а по поводу еще чего-нибудь приятного. И все, что мы делаем с коллегами, это история про общение.

© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек" Победитель конкурса "Учитель года 2017" Илья Демаков на встрече с артековцами из медиаотряда детского лагеря "Лесной" © Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек" Победитель конкурса "Учитель года 2017" Илья Демаков на встрече с артековцами из медиаотряда детского лагеря "Лесной"

-Какие качества позволили вам добиться таких высот и стать учителем года 2017?

— Знаете, любой конкурс — это "спорт высоких достижений". То есть, большинству людей достаточно фитнеса, чтобы чувствовать себя хорошо, а некоторым хочется обязательно брать барьеры на стадионе. Я бы не сказал, что конкурс — универсальное достижение. Даже внутри учительской среды это совершенно не потолок профессионального роста. Когда мы побеждаем, это не значит, что мы самые лучшие. Мы молодцы, однозначно.

Победитель конкурса — сильный человек. Но важно понимать, что победитель он с этим составом участников, жюри и в этот конкретный момент. Поэтому стоит понимать, что никакая победа не показывает наше преимущество над окружающими, а лишь показывает нашу внутреннюю силу.

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— Я бы дал общий совет и школьникам, и родителям, и учителям. Важно помнить, что любой учебный год принадлежит не нам, а детям. Есть такая поговорка: "Растёт на радость маме". Ничего подобного. Ребенок родился и растет потому, что он просто есть, он самостоятельная единица мира, в котором он живет. Поэтому все, что мы делаем, должно отталкиваться от ваших желаний, понятий. Просто в нужный момент ребенка надо корректировать. Правда, ориентироваться нужно на то, что вы хотите, ведь каждый из нас проживает свою уникальную жизнь. Поэтому совет такой: помнить, что наша жизнь складывается из того, что мы делаем. А значит, это должно быть осознанно и приносить удовольствие.