Российские школьники приступают к обучению

Первый звонок и торжественная линейка в московской школе №1208 имени Героя Советского Союза М. С. Шумилова

Первый звонок и торжественная линейка в московской школе №1208 имени Героя Советского Союза М. С. Шумилова

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Новый учебный год стартует в понедельник для второй группы российских школьников и студентов, часть учеников отметили День знаний ранее, в субботу, на которую выпало в этом году 1 сентября. График начала занятий регионы и школы определяли самостоятельно.

В российские школы в этом году, как и в прошлом, пойдут 1,8 миллиона первоклассников, а всего, по данным пресс-службы министерства просвещения России, за школьные парты сядут 15,6 миллиона учеников.

Для того чтобы полностью ликвидировать вторые и третьи смены, продолжается строительство новых школ по всей стране. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что почти 70 новых школ откроют двери в сентябре текущего года, всего же до конца года в России должно открыться еще 119 школ и появиться около 100 тысяч дополнительных мест в школах.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ ВСЕГО

Министр просвещения РФ Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании подчеркнула, что школы должны быть более требовательными к своим муниципалитетам, когда речь идет о выделении средств на обеспечение безопасности в школах.

"Для нас самое главное — это здоровье и безопасность наших детей", — отметила она.

Перед началом учебного года МЧС проверило все образовательные учреждения в России, а в целом с начала года было устранено 65 тысяч нарушений пожарной безопасности.

Особое внимание уделялось проверке работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию эвакуационных путей и выходов, а также готовности персонала к действиям.

В целом спасатели отмечают позитивную динамику оснащения образовательных учреждений современными системами обнаружения и извещения о пожаре.

Однако, по мнению экспертов, родителям стоит позаботиться и о безопасности психологического состояния детей. Школьнику, в первую очередь, по мнению директора учреждения РАО "Институт психолого-педагогических проблем детства" Татьяны Волосовец, нужен положительный настрой на учебу. К примеру, она предлагает ребенку вспомнить, какие были интересные школьные события в прошлом году и положительные моменты школьной жизни в целом.

Также психолог советует в первую пару недель не нагружать ребенка репетиторами и дополнительными заданиями, иначе "его нервная система может дать сбой, вплоть до психосоматической реакции".

КРАСИВО И УДОБНО

В преддверии нового учебного года родителям пришлось задуматься и о таких вещах, как школьная форма и букет первоклашки.

В Роспотребнадзоре порекомендовали при покупке школьной формы помнить, что она должна поддерживать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододежного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость, не должна быть слишком узкой и мешать движениям. Также надо обращать внимание на состав ткани. По мнению специалистов, лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы.

Средние расходы на одного школьника к 1 сентября, по данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), составили 21 тысячу 135 рублей, из которых почти половина (10 тысяч 196 рублей) приходится на покупку школьной формы и сменной обуви. Опрос проводился 27 августа 2018 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Дополнительные расходы родителей ожидают и в цветочных магазинах. По данным одного из центров доставки цветов, рост закупочных цен на цветы в преддверии начала учебного года был отмечен в пределах до 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Средняя цена стандартного букета, по словам руководителя студии цветов и декора Владислава Малярова, составляет 1 тысячу рублей.

При этом букет для учителя лучше выбирать из сезонных цветов, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Он не должен быть слишком большим, поскольку школьнику придется держать его на протяжении всей торжественной линейки, удачным решением будет большая корзина цветов от всего класса.

МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ? ШЕСТИДНЕВКА И ОЦЕНКИ МАЛЫШАМ

Традиционно накануне нового учебного года в обществе начинаются дискуссии относительно того, нужны ли преобразования в системе образования в целом и в системе оценок школьников в частности.

Так, например, каждая школа, согласно закону об образовании, вправе принять решение о том, как школьники будут учиться, пять или шесть дней в неделю. Сама министр просвещения РФ Ольга Васильева полагает, что младшим классам учиться по субботам не нужно.

"Действительно, вопрос пятидневной, шестидневной недели волнует всех… Каждая школа, на самом деле, согласно закону об образовании, вправе, это очень важно, уважаемые родители, принять решение о том, шесть дней учиться или пять. Мое глубочайшее убеждение, мое, что малышам не надо учиться шесть дней… Что касается старшеклассников, может быть, это и необходимо", — говорила Васильева на общероссийском родительском собрании.

Также, по ее мнению, стоит совсем отказаться от оценок в начальных классах. "У нас нет оценок в первом классе, и мне кажется, что у малышей не должно быть оценок. У них мотивация должна быть очень сильная, чтобы малыш учился. В первом классе оценки ни к чему хорошему не приведут", — сказала она.

Того же мнения придерживаются и эксперты. Заместитель президента ФГБУ "Российская академия образования" Виктор Басюк отметил, что важнее не оценивать ребенка по пятибалльной шкале, а мотивировать его, побуждать к получению знаний.

Несмотря на то, что ранее "Известия" сообщали о том, что в ходе круглого стола, с участием представителя Рособрнадзора и профильных экспертов, звучали предложения о возможном пересмотре нынешней пятибалльной системы оценок, министерство традиционную систему оценивания в российских школах менять не планирует.

"Пятибалльная система у нас фактически со второй четверти 19 века, не надо изобретать велосипед, он у нас устоялся. Хотя дискуссии идут: вот 100-балльная система ЕГЭ, а у вас пять баллов", — сказала министр.

НОВЫЕ УРОКИ И УЧЕБНИКИ

По учебным предметам в октябре появятся семь концепций, в том числе по обществознанию, географии и технологии в рамках единого образовательного пространства, заявила Васильева.

По её словам, цель концепций в том, чтобы качественное образование было одинаково доступно всем детям, независимо от того, учатся они в московской школе или в небольшом селе. Кроме того, в рамках единого образовательного пространства уже принят единый историко-культурный стандарт, принята предметная концепция по русскому языку и литературе.

Около 30% учебников, которые предлагалось включить в перечень для школ, забракованы после дополнительной экспертизы. Весной Васильева заявила, что решение направить издания на дополнительную экспертизу было принято на заседании научно-методического совета в январе, причем единогласно. На разбор отправились все учебники, претендующие на место в федеральном перечне — более 1,8 тысячи. Новый перечень учебников будет составлен к концу 2018 года.