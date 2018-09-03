Российские школьники приступают к обучению

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Новый учебный год стартует в понедельник для второй группы российских школьников и студентов, часть учеников отметили День знаний ранее, в субботу, на которую выпало в этом году 1 сентября. График начала занятий регионы и школы определяли самостоятельно.
В российские школы в этом году, как и в прошлом, пойдут 1,8 миллиона первоклассников, а всего, по данным пресс-службы министерства просвещения России, за школьные парты сядут 15,6 миллиона учеников.
Для того чтобы полностью ликвидировать вторые и третьи смены, продолжается строительство новых школ по всей стране. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что почти 70 новых школ откроют двери в сентябре текущего года, всего же до конца года в России должно открыться еще 119 школ и появиться около 100 тысяч дополнительных мест в школах.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании подчеркнула, что школы должны быть более требовательными к своим муниципалитетам, когда речь идет о выделении средств на обеспечение безопасности в школах.
"Для нас самое главное — это здоровье и безопасность наших детей", — отметила она.
Перед началом учебного года МЧС проверило все образовательные учреждения в России, а в целом с начала года было устранено 65 тысяч нарушений пожарной безопасности.
Особое внимание уделялось проверке работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию эвакуационных путей и выходов, а также готовности персонала к действиям.
Однако, по мнению экспертов, родителям стоит позаботиться и о безопасности психологического состояния детей. Школьнику, в первую очередь, по мнению директора учреждения РАО "Институт психолого-педагогических проблем детства" Татьяны Волосовец, нужен положительный настрой на учебу. К примеру, она предлагает ребенку вспомнить, какие были интересные школьные события в прошлом году и положительные моменты школьной жизни в целом.
Также психолог советует в первую пару недель не нагружать ребенка репетиторами и дополнительными заданиями, иначе "его нервная система может дать сбой, вплоть до психосоматической реакции".
КРАСИВО И УДОБНО
В преддверии нового учебного года родителям пришлось задуматься и о таких вещах, как школьная форма и букет первоклашки.
В Роспотребнадзоре порекомендовали при покупке школьной формы помнить, что она должна поддерживать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододежного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость, не должна быть слишком узкой и мешать движениям. Также надо обращать внимание на состав ткани. По мнению специалистов, лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы.
Дополнительные расходы родителей ожидают и в цветочных магазинах. По данным одного из центров доставки цветов, рост закупочных цен на цветы в преддверии начала учебного года был отмечен в пределах до 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Средняя цена стандартного букета, по словам руководителя студии цветов и декора Владислава Малярова, составляет 1 тысячу рублей.
При этом букет для учителя лучше выбирать из сезонных цветов, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Он не должен быть слишком большим, поскольку школьнику придется держать его на протяжении всей торжественной линейки, удачным решением будет большая корзина цветов от всего класса.
МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ? ШЕСТИДНЕВКА И ОЦЕНКИ МАЛЫШАМ
Традиционно накануне нового учебного года в обществе начинаются дискуссии относительно того, нужны ли преобразования в системе образования в целом и в системе оценок школьников в частности.
Так, например, каждая школа, согласно закону об образовании, вправе принять решение о том, как школьники будут учиться, пять или шесть дней в неделю. Сама министр просвещения РФ Ольга Васильева полагает, что младшим классам учиться по субботам не нужно.
Также, по ее мнению, стоит совсем отказаться от оценок в начальных классах. "У нас нет оценок в первом классе, и мне кажется, что у малышей не должно быть оценок. У них мотивация должна быть очень сильная, чтобы малыш учился. В первом классе оценки ни к чему хорошему не приведут", — сказала она.
Того же мнения придерживаются и эксперты. Заместитель президента ФГБУ "Российская академия образования" Виктор Басюк отметил, что важнее не оценивать ребенка по пятибалльной шкале, а мотивировать его, побуждать к получению знаний.
Несмотря на то, что ранее "Известия" сообщали о том, что в ходе круглого стола, с участием представителя Рособрнадзора и профильных экспертов, звучали предложения о возможном пересмотре нынешней пятибалльной системы оценок, министерство традиционную систему оценивания в российских школах менять не планирует.
"Пятибалльная система у нас фактически со второй четверти 19 века, не надо изобретать велосипед, он у нас устоялся. Хотя дискуссии идут: вот 100-балльная система ЕГЭ, а у вас пять баллов", — сказала министр.
НОВЫЕ УРОКИ И УЧЕБНИКИ
По учебным предметам в октябре появятся семь концепций, в том числе по обществознанию, географии и технологии в рамках единого образовательного пространства, заявила Васильева.
Около 30% учебников, которые предлагалось включить в перечень для школ, забракованы после дополнительной экспертизы. Весной Васильева заявила, что решение направить издания на дополнительную экспертизу было принято на заседании научно-методического совета в январе, причем единогласно. На разбор отправились все учебники, претендующие на место в федеральном перечне — более 1,8 тысячи. Новый перечень учебников будет составлен к концу 2018 года.