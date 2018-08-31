Васильева: федеральный перечень учебников будет готов к концу 2018 года

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Федеральный перечень учебников будет составлен к концу 2018 года, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании.

"Мы продолжаем работу по формированию новых перечней учебников. Новый подход экспертный, об этом я тоже много раз говорила, он сохранится, это приведет к значительному сокращению, до 30%, предыдущей экспертизы… Мы закончим вопрос федерального перечня (учебников — ред.) окончательно к концу этого календарного года", — сказала Васильева.

Весной сообщалось, что около 30% учебников, которые предлагалось включить в перечень для школ, забракованы после дополнительной экспертизы. Васильева тогда заявила, что решение направить издания на дополнительную экспертизу было принято на заседании научно-методического совета в январе, причем единогласно. На разбор отправились все учебники, претендующие на место в федеральном перечне — более 1,8 тыс.

Пятое общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ с прямыми включениями из регионов проходит в пятницу. Сбор вопросов через официальный ресурс министерства и сайт организатора родительского собрания Национальной родительской ассоциации стартовал 17 июля, говорится на сайте Минпросвещения РФ.

Первое общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась, отмечается на сайте.