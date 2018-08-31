Васильева: федеральный перечень учебников будет готов к концу 2018 года

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Федеральный перечень учебников будет составлен к концу 2018 года, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании.
Весной сообщалось, что около 30% учебников, которые предлагалось включить в перечень для школ, забракованы после дополнительной экспертизы. Васильева тогда заявила, что решение направить издания на дополнительную экспертизу было принято на заседании научно-методического совета в январе, причем единогласно. На разбор отправились все учебники, претендующие на место в федеральном перечне — более 1,8 тыс.
Первое общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась, отмечается на сайте.