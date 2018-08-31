Рособрнадзор: в России создана единая система оценки качества образования

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Единая система оценки качества образования создана в России, на ее основе налажена и система аналитики, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"В Российской Федерации создана единая система оценки качества образования, пять лет назад на нашей первой конференции мы говорили о том, что мы создаем эту систему. Сегодня мы с уверенность можем сказать, что такая система создана. И сегодня мы имеем результаты в РФ по каждому общеобразовательному учреждению", — сказал Кравцов, выступая на Московском международном форуме "Город образования".
"Мы добились объективной оценки единого государственного экзамена, мы в мире занимаем, наверное, одно из первых мест по технологии проведения ЕГЭ", — заявил Кравцов.
Глава Рособрнадзора напомнил, что за 10 дней обрабатывается 700 тысяч результатов ЕГЭ по русскому языку, "с учетом того, что у нас в едином государственном экзамене нет заданий с выбором ответов, а есть, в основном, творческие задания".