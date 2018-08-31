Рособрнадзор: в России создана единая система оценки качества образования

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Единая система оценки качества образования создана в России, на ее основе налажена и система аналитики, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"В Российской Федерации создана единая система оценки качества образования, пять лет назад на нашей первой конференции мы говорили о том, что мы создаем эту систему. Сегодня мы с уверенность можем сказать, что такая система создана. И сегодня мы имеем результаты в РФ по каждому общеобразовательному учреждению", — сказал Кравцов, выступая на Московском международном форуме "Город образования".

Также он отметил, что за пять лет удалось, помимо оценки, наладить систему аналитики, разработок рекомендаций и, самое главное, принятие управленческих решений на основе объективной оценки.

"Мы добились объективной оценки единого государственного экзамена, мы в мире занимаем, наверное, одно из первых мест по технологии проведения ЕГЭ", — заявил Кравцов.

Глава Рособрнадзора напомнил, что за 10 дней обрабатывается 700 тысяч результатов ЕГЭ по русскому языку, "с учетом того, что у нас в едином государственном экзамене нет заданий с выбором ответов, а есть, в основном, творческие задания".