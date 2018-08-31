Шляйхер: учителям в России требуется больше свободного времени

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. К учителям предъявляются очень высокие требования, но и поддержка со стороны государства должна быть соответствующей. Такое мнение накануне Дня знаний высказал Директор департамента образования и навыков, специальный советник по вопросам политики в области образования генсека Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер.

Международный эксперт полагает, что общество ожидает от учителей значительно больше, чем написано в описании учительской вакансии. "Мы ожидаем, что они будут терпеливы и вдумчивы, будут стимулировать вовлеченность учащихся в процесс обучения и формировать у них чувство ответственности, будут искать индивидуальный подход к учащимся и воспитывать терпимость", ‒ отметил он, добавив, что учителя должны быть "экспертами в многозадачности", поскольку они одновременно реагируют на множество разных потребностей учеников.

По мнению Андреаса Шляйхера, есть способы уменьшить административную нагрузку на учителей, и хорошим примером здесь может служить Московская электронная школа. "Но в целом, я не думаю, что ответ на завышенные требования к учителям лежит в снижении или приоритизации этих требований", ‒ сказал он, подчеркнув, что решение заключается в предоставлении учителям лучшей поддержки с тем, чтобы они могли работать с большей степенью автономии.





Директор департамента образования и навыков, специальный советник по вопросам политики в области образования генсека ОЭСР также заявил о необходимости наличия у учителей времени на другие вещи, кроме преподавания. "В Китае учитель ведет уроки от 11 до 16 часов в неделю, что составляет лишь малую часть по сравнению с количеством уроков российского учителя, поэтому у них гораздо больше времени для работы с отдельными учащимися, с родителями и друг с другом, чтобы делиться и развивать новые практические подходы", ‒ добавил он.