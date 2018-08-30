Главный диетолог Москвы дала советы по здоровому питанию школьников

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Оптимальный рацион здорового питания школьника должен включать фрукты, овощи, белок и сложные углеводы, кроме того, необходимо находить время для завтраков, питаться до шести раз в день, а на ночь предлагать ребенку кефир, рассказали в департаменте здравоохранения Москвы со ссылкой на главного внештатного специалиста, диетолога департамента Антонину Стародубову.

"При выборе блюд, конечно, необходимо учитывать индивидуальные предпочтения. Каша или омлет, или бутерброд, овощи и зелень, йогурт, фрукты, вода, чай или какао являются традиционными блюдами на завтрак. Нежелательно подавать на завтрак, как, впрочем, и в другое время суток, блюда с высоким содержанием сахара, соли и жиров. К таким продуктам, например, относится фаст-фуд", — рассказала Стародубова.

По словам врача, ребенок не должен уходить утром из дома голодным, необходимо обязательно находить время для завтраков и ужинов в кругу семьи, что позволит сформировать у ребенка привычку завтракать. Кроме того, в понятие здорового питания входит и привычка питаться часто, от четырех до шести раз в день, и небольшими порциями.

"Неизменными остаются основные приемы пищи: завтрак, обед и ужин. Кроме того, желательно, чтобы были дополнительные приемы пищи, так называемые "перекусы": второй завтрак, полдник и кефир на ночь. В качестве перекусов можно предложить орехи, если нет аллергических реакций, зерновые хлебцы, фрукты или овощи. Переедание на ночь является крайне нежелательным", — подчеркнула специалист.

Так, оптимальный рацион обязательно включает фрукты и овощи, продукты с высоким содержанием сложных углеводов, например, цельнозерновой хлеб и каши, а также источники полноценного белка — нежирное мясо и рыбу. При этом диетолог советует ограничивать употребление не только сладких газированных напитков, но и соков, а жажду утолять водой, бутылочка с которой должна лежать в портфеле.

"Нарушение питания приводит к повышенной утомляемости, снижению успеваемости в школе, нарушениям роста и развития. Переедание, как и недоедание, способствую раннему формированию алиментарно-зависимых заболеваний, к которым относятся гастрит, ожирение, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, белково-энергетическая недостаточность, анемия и другие", — добавила Стародубова.

Диетолог также посоветовала начать приучать ребенка к здоровому питанию на личном примере. "Иногда для того, чтобы ввести в рацион ребенка новый продукт, например, рыбу или брокколи, нужно терпение и время. Начинайте с небольших порций, расскажите ребенку историю об этом продукте, привлеките к приготовлению", — заключила эксперт.