Мэр: московских школьников, набравших более 250 баллов на ЕГЭ, стало больше

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Количество "отличников" и "медалистов" по итогам сдачи ЕГЭ среди московских школьников выросло в два и шесть раз соответственно, сказал в четверг на открытии Московского международного форума "Город образования" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Как мы сдаём ЕГЭ? Что такое 220 баллов, это по большому счёту отличники, отличников в московских школах стало в 2,8 раза больше. Я не знаю как назвать учеников, получивших 250 и более баллов, это, наверное, медалисты, их стало больше в шесть раз", — сказал Собянин.

Как подчеркнул столичный градоначальник, "все аналитические материалы, касающиеся уровня знаний московских школьников, говорят о том, что московское образование стало значительно лучше и эффективнее".

"Вы помните, что случилось с введением ЕГЭ? Это была серьезная трагедия для московских школьников, потому что в вузы Москвы по системе ЕГЭ устремились ребята со всей страны, ребята, которые являются лучшими учениками других регионов, лучшие из лучших. Московским ребятам пришлось соревноваться и зачисляться в вузы в арифметическом порядке в соответствии с баллами ЕГЭ со всей страной. Количество поступающих москвичей на бюджет уменьшилось почти в два раза, это был огромный вызов, если бы дальше так пошло, то москвичи просто не смогли поступать на бюджетные места", — сказал он.

"Благодаря тому, что мы серьезно повысили качество образования и уровень сдачи ЕГЭ, во многие ведущие вузы Москвы доля москвичей, которые поступают на бюджет, значительно увеличилась. Причём это вузы не просто гуманитарные, это Первый медицинский, это МФТИ, это сложнейшие вузы", — добавил Собянин.