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Образование

"Самые грамотные в мире": сильные стороны российского образования

(обновлено: 09:39 30.08.2018)
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© Youtube-канал IEA Education Исполнительный директор IEA Дирк ХастедтИсполнительный директор IEA Дирк Хастедт
© Youtube-канал IEA Education

В преддверии IV Международной конференции "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения", организуемой при поддержке Рособрнадзора, исполнительный директор IEA, крупнейшей международной организации, проводящей сопоставительные исследования достижений учащихся, Дирк Хастедт рассказал о ключевых вызовах, стоящих перед системой образования.  

‒ Как давно и в каких исследованиях IEA участвует Российская Федерация? Как вы оцениваете результаты нашей страны на фоне других стран-участниц IEA?

‒ Российская Федерация принимает участие в Международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS и Международном мониторинговом исследовании качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS с самого начала этих проектов. Первый цикл исследования TIMSS прошел в 1995 году, Российская Федерация и IEA начали совместную работу над этим проектом в 1992 году. 

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© Пресс-служба Рособрнадзора
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Кроме того, ваша страна ‒ активный участник всех наших основных исследований, в том числе Международного исследования качества граждановедческого образования ICCS и Международного исследования компьютерной и информационной грамотности ICILS.

На протяжении многих лет Россия демонстрирует отчетливый прогресс образовательных результатов, особенно это касается чтения и грамотности. Сегодня Россия и Сингапур ‒ страны с самыми высокими результатами в исследовании PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2016. 

‒ Чем вы можете объяснить успех российских школьников в этом исследовании?

‒ Сильная сторона российской системы образования заключается в том, что большинство учащихся достигают очень хороших результатов. В то время как в Сингапуре большее количество студентов набирают высший результат по чтению (29% в сравнении с 26% для России), в России 70% учащихся достигают второго уровня результатов и 94% достигают третьего уровня – оба данных показателя являются самыми высокими среди всех стран-участниц.

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© Fotolia / kaliantye
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Это отличные результаты, которые свидетельствуют о наличии серьезной ориентации на предоставление всем учащимся равных образовательных возможностей. Наряду с Казахстаном Российская Федерация имеет наибольший процент учащихся (среди стран-участниц исследования PIRLS), вовлеченных в образовательный процесс уже на дошкольном этапе, что может являться одной из причин успеха российской системы образования.

‒ На ваш взгляд, соответствует ли российский Единый государственный экзамен передовому мировому опыту?

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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‒ Российский ЕГЭ представляет собой систему, ориентированную на качество, конфиденциальность материалов экзамена и равные возможности при сдаче для всех учащихся. Это очень впечатляет.

‒ Единый государственный экзамен зачастую предлагают сделать более творческим. Что вы об этом скажете? Нужен ли особый инструмент, стимулирующий ученика к поиску нетривиальных решений? Или традиционные знания важнее для выпускника?

‒ Правда заключается в том, что необходим целостный взгляд на образование. Экзамены с высокими ставками несут в себе угрозу слишком сильной ориентации на получение хороших результатов в противовес ориентации на понимание и изучение предмета.

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В IEA мы убеждены, что образование имеет ценность, и что учащиеся – это гораздо больше, чем просто будущие работники. Однако сложно изучить все аспекты образования в рамках одного исследования, поэтому у нас есть такие проекты, как исследование граждановедческих знаний ICCS, результаты которого рассматриваются во взаимосвязи с другими исследованиями по математике, естественным наукам и грамотности. 

"Мягкие навыки" и креативность важны для учащихся, но наличие фундаментальной базы также необходимо. Более того, решение математических задач также может требовать наличие определенного уровня креативности. Поэтому креативность может быть изучена и в рамках исследований по математике или естественным наукам, необходимо лишь разработать отвечающие данной цели задания теста.

‒ Тема международной конференции этого года – "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения". Какие ключевые вызовы стоят сегодня перед системой образования?

‒ Существует множество вызовов, некоторые из которых имеют мировой масштаб, но каждый регион и страна сталкивается со своими собственными вызовами каждый день.

Один из очевидных вызовов ‒ увеличение использования компьютеров в образовании. В исследовании компьютерной грамотности ICILS мы выявили существенный недостаток подобных знаний во многих странах. Учителя не чувствуют себя достаточно уверенными и компетентными для того, чтобы эффективно использовать компьютеры в образовании.

Очевидно, что необходимо уделять дополнительное внимание подготовке учителей тому, как обучать этим жизненно необходимым навыкам. Я думаю, что результаты исследования ICILS 2018, которые скоро будут опубликованы, станут источником ценной информации по данной проблеме.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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‒ Планируется ли проводить новый цикл исследования PIRLS, и будет ли в нем принимать участие Российская Федерация?

‒ На протяжении последних лет мы в IEA разрабатываем методы оценки способностей учащихся использовать возможности интернета для чтения и обучения. С учетом возрастающей значимости интернета как источника информации на работе, дома и в образовании, это очень актуальное направление исследований.

В исследовании PIRLS 2016 ряд стран участвовали также и в компьютерной версии исследования ePIRLS. Мы ожидаем, что больше стран-участниц предпочтут компьютерный вариант исследования в следующем цикле, и надеемся, что Россия будет среди них.

‒ В "клубе" Международной ассоциации оценки образовательных достижений состоит около семидесяти стран. В чем причина такой популярности? Какие возможности открывает вступление в ассоциацию?

‒ Я думаю, что страны-участницы ценят уникальность наших исследований, поскольку они привязаны к содержанию учебных планов и к классам образования. Мы смотрим на то, что учащиеся должны знать, чему их учат, как организована система образования. Это дает понимание факторов, способствующих достижению учащимися успеха.

Подход к разработке исследований построен на идее сотрудничества. В этом месяце в Стокгольме на встрече с представителями всех стран, принимающих участие в исследовании TIMSS, в том числе России, мы убедились, что элементы исследования будут подходить всем учащимся, независимо от того, откуда они, или языка, на котором они говорят.

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© РИА Новости, Инфографика
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