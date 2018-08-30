"Самые грамотные в мире": сильные стороны российского образования

В преддверии IV Международной конференции "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения", организуемой при поддержке Рособрнадзора, исполнительный директор IEA, крупнейшей международной организации, проводящей сопоставительные исследования достижений учащихся, Дирк Хастедт рассказал о ключевых вызовах, стоящих перед системой образования.
‒ Как давно и в каких исследованиях IEA участвует Российская Федерация? Как вы оцениваете результаты нашей страны на фоне других стран-участниц IEA?
‒ Российская Федерация принимает участие в Международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS и Международном мониторинговом исследовании качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS с самого начала этих проектов. Первый цикл исследования TIMSS прошел в 1995 году, Российская Федерация и IEA начали совместную работу над этим проектом в 1992 году.
На протяжении многих лет Россия демонстрирует отчетливый прогресс образовательных результатов, особенно это касается чтения и грамотности. Сегодня Россия и Сингапур ‒ страны с самыми высокими результатами в исследовании PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2016.
‒ Чем вы можете объяснить успех российских школьников в этом исследовании?
‒ Сильная сторона российской системы образования заключается в том, что большинство учащихся достигают очень хороших результатов. В то время как в Сингапуре большее количество студентов набирают высший результат по чтению (29% в сравнении с 26% для России), в России 70% учащихся достигают второго уровня результатов и 94% достигают третьего уровня – оба данных показателя являются самыми высокими среди всех стран-участниц.
‒ На ваш взгляд, соответствует ли российский Единый государственный экзамен передовому мировому опыту?
‒ Единый государственный экзамен зачастую предлагают сделать более творческим. Что вы об этом скажете? Нужен ли особый инструмент, стимулирующий ученика к поиску нетривиальных решений? Или традиционные знания важнее для выпускника?
‒ Правда заключается в том, что необходим целостный взгляд на образование. Экзамены с высокими ставками несут в себе угрозу слишком сильной ориентации на получение хороших результатов в противовес ориентации на понимание и изучение предмета.
"Мягкие навыки" и креативность важны для учащихся, но наличие фундаментальной базы также необходимо. Более того, решение математических задач также может требовать наличие определенного уровня креативности. Поэтому креативность может быть изучена и в рамках исследований по математике или естественным наукам, необходимо лишь разработать отвечающие данной цели задания теста.
‒ Тема международной конференции этого года – "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения". Какие ключевые вызовы стоят сегодня перед системой образования?
‒ Существует множество вызовов, некоторые из которых имеют мировой масштаб, но каждый регион и страна сталкивается со своими собственными вызовами каждый день.
Один из очевидных вызовов ‒ увеличение использования компьютеров в образовании. В исследовании компьютерной грамотности ICILS мы выявили существенный недостаток подобных знаний во многих странах. Учителя не чувствуют себя достаточно уверенными и компетентными для того, чтобы эффективно использовать компьютеры в образовании.
Очевидно, что необходимо уделять дополнительное внимание подготовке учителей тому, как обучать этим жизненно необходимым навыкам. Я думаю, что результаты исследования ICILS 2018, которые скоро будут опубликованы, станут источником ценной информации по данной проблеме.
‒ На протяжении последних лет мы в IEA разрабатываем методы оценки способностей учащихся использовать возможности интернета для чтения и обучения. С учетом возрастающей значимости интернета как источника информации на работе, дома и в образовании, это очень актуальное направление исследований.
В исследовании PIRLS 2016 ряд стран участвовали также и в компьютерной версии исследования ePIRLS. Мы ожидаем, что больше стран-участниц предпочтут компьютерный вариант исследования в следующем цикле, и надеемся, что Россия будет среди них.
‒ В "клубе" Международной ассоциации оценки образовательных достижений состоит около семидесяти стран. В чем причина такой популярности? Какие возможности открывает вступление в ассоциацию?
‒ Я думаю, что страны-участницы ценят уникальность наших исследований, поскольку они привязаны к содержанию учебных планов и к классам образования. Мы смотрим на то, что учащиеся должны знать, чему их учат, как организована система образования. Это дает понимание факторов, способствующих достижению учащимися успеха.
Подход к разработке исследований построен на идее сотрудничества. В этом месяце в Стокгольме на встрече с представителями всех стран, принимающих участие в исследовании TIMSS, в том числе России, мы убедились, что элементы исследования будут подходить всем учащимся, независимо от того, откуда они, или языка, на котором они говорят.