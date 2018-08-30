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Образование

Грамотно "тушить огонь", или как учителю общаться с родителями

(обновлено: 10:17 30.08.2018)
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© Depositphotos / belchonockВстреча с учителем в школеВстреча с учителем в школе
© Depositphotos / belchonock

Быть союзниками, а не врагами – одна из главных слагаемых долгосрочных хороших отношений между преподавателями и родителями учеников. В преддверии нового учебного года эксперты ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" подготовили советы-подсказки, которые помогут учителям и воспитателям в общении с родителями малышей и подростков.

Пять подсказок успеха

Подсказка первая: родители всегда правы. Они правы по определению, даже когда не правы категорически. Имеется в виду не то, что родители никогда не ошибаются, а только то, что учителям нужно с ними дружить. А значит — не бояться общаться, причем, не с позиции единственного и безусловного авторитета и истины в последней инстанции, а, по возможности, на равных. Правда, не забывая при этом о дистанции, и о том, что цель и задача общие — развитие, обучение и воспитание ребенка.

Дети
© Depositphotos / photographee.eu
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Никогда не стоит забывать, что родители не враги, а союзники учителей. Поэтому не стоит жестко навязывать свою точку зрения, это  вернейший способ вызвать раздражение и агрессию. Только совещаться, советоваться, и, главное, не бояться сойти со своего "педагогического" пьедестала.

Подсказка вторая: педагог всегда прав. И это совершенно не противоречит первой "подсказке", и не исключает ее. Речь идет о том, что учитель смотрит на детей с разных сторон, и часто видит то, что родители не видят и не замечают, и наоборот. Преподаватель смотрит на многое сквозь призму профессиональных знаний, навыков и умений. У каждого педагога и начинающего, и опытного есть свое представление о том, как правильно обучать ребенка. И это представление – основа его профессиональной позиции, главная профессиональная ценность, которую ему необходимо в себе выращивать, воспитывать, а иногда и отстаивать. Это, в первую очередь, предполагает и известную долю сомнений,  необходимость время от времени смотреть на себя со стороны, и в большой степени то, что именуется педагогической рефлексией  — размышлениями о праве, обязанности, долге и человеческих возможностях и силах.

Почему абитуриенты выбирают педагогическое образование
© РИА Новости, Инфографика
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Почему абитуриенты выбирают педагогическое образование
Именно для того, чтобы правота педагога не противоречила правоте родителей, необходим компромисс в общении, а также то, что, кроме нашей точки зрения, существуют и другие, которые нужно принимать во внимание.

Подсказка третья: без паники! Самое сложное в общении с современными родителями то, что они часто не дают остыть любой конфликтной ситуации между детьми или между детьми и учителями вне зависимости от уровня ее значимости.

Например, поскандалили дети на перемене, потолкались… Все целы. Уже через минуту звонят возмущенные родители, готовые вступить в рукопашный бой, защищая своего ребенка. Они раздувают  любой мелкий инцидент до такой степени, что он может выйти на любой уровень сложности. А дети через пять минут играют вместе, забыв обо всем.

Очень важно, добиваться, чтобы по всем конфликтным поводам родители сначала звонили учителю, прежде чем делать выводы о том, что ребенок "в опасности", а задача педагога — грамотно "тушить огонь".

Ученики на уроке в школе. Архивное фото
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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Подсказка четвертая: мы вместе. Одно из самых важных правил школьной коммуникации – не бояться родителей, не бояться общаться и советоваться с ними. Не стесняться, при необходимости, обращаться к ним за помощью и поддержкой. Учителю не стоит вести "борьбу" за влияние на ребенка, и воевать за признание авторитета. Старая, но, увы, не редко забываемая истина: не ребенок для школы, а школа для ребенка. Если бы не было учеников, а вместе с ними и их родителей, то и профессии просто бы не существовало. Страшная фраза, если вдуматься, так как нет большей беды, чем ситуация, когда педагог становится не учителем, а чеховским сухарем — "педелем", не любимым, не авторитетным, не признаваемым и более того, отвергаемым на человеческом уровне и детьми и родителями! К счастью, в крайнем проявлении подобное всё-таки большая редкость. Однако, увы, и профнепригодность никто не отменял.

© Fotolia / contrastwerkstattУрок в школе
© Fotolia / contrastwerkstatt
Урок в школе

Подсказка пятая: искренне любить детей. Преподавателю не нужно бояться детей, а также открыто, но адекватно выражать свои эмоции и чувства к ним, не бояться быть искренним. И дети, и родители это хорошо чувствуют,  и нередко платят взаимностью, уважением, признанием, теплом и любовью.

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