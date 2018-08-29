Медведев рассказал, сколько школ откроют в РФ до конца 2018 года

ГОРКИ, 29 авг — РИА Новости. Почти 70 новых школ откроют двери в сентябре текущего года, до конца года в России должно открыться еще 119 школ, темпы не надо сбавлять, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В сентябре двери откроют 67 новых школ, это, в общем, хорошая цифра. До конца года начнут работу еще 119 школ, появятся около 100 тысяч дополнительных мест в школах, но темпы сбавлять здесь нельзя", — сказал Медведев на совещании о готовности к новому учебному году.