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Образование

Организатор PISA: России реально стать лидером в сфере образования

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© Пресс-служба РособрнадзораАндреас ШляйхерАндреас Шляйхер
© Пресс-служба Рособрнадзора

В преддверии IV Международной конференции "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения", организуемой при поддержке Рособрнадзора, директор департамента образования и навыков, специальный советник по вопросам политики в области образования генсека Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер рассказал об эволюции школьного образования.

‒ Россия ставит перед собой цель войти в десятку стран – лидеров по результатам исследования PISA. Как вы полагаете, эта цель достижима? 

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов
© Пресс-служба Рособрнадзора
Глава Рособрнадзора: российская начальная школа - лучшая в мире
‒ Да, я считаю эту цель вполне реальной. Представьте себе, что в 1960 году в Сингапуре лишь небольшая доля жителей владела базовой математической грамотностью, а большинство молодых сингапурцев не имели доступа к образованию. Сегодня Сингапур ‒ лидер PISA.

Как показывают результаты последней волны нашего исследования, четверть российских 15-летних школьников уже находятся на одном уровне с лидером. Если Россия продолжит укреплять свои достижения темпами, которые наблюдаются с 2003 по 2015 год, страна может занять 10-е место через 5 или 6 лет. 

Важно, чтобы российские ученики стали лучше справляться с заданиями, при выполнении которых им необходимо экстраполировать имеющиеся знания и применять свои творческие умения в новых, незнакомых ситуациях, уметь решать комплексные задачи, вроде тех, на которых фокусируется PISA.

‒ Что для этого необходимо предпринять нашим чиновникам, учителям, родителям, руководителям кружков?

‒ Лидеры образовательных систем с высокими результатами убедили своих граждан в необходимости инвестиций в будущее через инвестиции в образование. Не следует гнаться за быстрыми результатами.

Урок в школе
© Fotolia / Kzenon
Эксперты о системе образования: сегодня учить "как тогда" уже нельзя
Понимание высокой ценности образования – это только одна составляющая успеха. Другая составляющая  – вера в то, что каждый учащийся способен учиться. В Эстонии, Канаде, Финляндии и Японии родители и учителя уверены, что каждый ученик может достичь отличных образовательных результатов. Эта уверенность часто проявляется в поведении учеников и учителей. Образовательные системы этих стран эволюционировали от сортировки учащихся по индивидуальным талантам к развитию человеческого потенциала в каждом из них.

Все участники процесса ‒ учащийся, учитель, родитель и школа ‒ должны понимать, к чему им стремиться. Здесь очень важно наличие прозрачных и понятных образовательных стандартов и объективных способов оценки соответствующих образовательных результатов.

Образовательные системы с высокими результатами направлены на удовлетворение запросов каждого учащегося через персонализацию, при этом они сохраняют единые стандарты образования, чтобы каждый заурядный учащийся мог раскрыть свой необычный талант.

Никогда качество образования не может быть выше качества подготовки учителей. Ведущие образовательные системы тщательно отбирают и обучают учителей. Они помогают учителям, которые испытывают затруднения, приводят оплату учительского труда в соответствие с профессиональными стандартами. Они создают среду, в которой учителя работают вместе, поощряют карьерный рост. 

‒ Есть ли корреляция между ЕГЭ и результатами ваших исследований? Фиксируете ли вы какие-либо серьезные расхождения? 

‒ Да, можно проследить много параллелей между исследованием PISA и ЕГЭ. Я считаю, что ЕГЭ – реальный пример достижения баланса между объективностью и эффективностью, что важно и для нас при работе над исследованием PISA.

Начало учебного года в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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PISA: школа уделяет много внимания заучиванию, но мало ‒ пониманию
Россия не попала в ловушку, когда приносят в жертву содержание тестов ради надежности результатов тестирования, что очень распространено во многих экзаменационных системах. В ЕГЭ используется относительно небольшое количество заданий со множественным выбором ответа. Вместо них применяются задания открытого типа, эссе, фокусирующиеся на применении знаний продвинутого уровня и комплексных навыков мышления для решения практических проблем, совсем как в исследовании PISA.

Но наибольшее достижение российского ЕГЭ, на мой взгляд, заключается в восстановлении доверия к образованию в целом. ЕГЭ как бы говорит всем, что объективная оценка возможна, твой результат зависит от того, что ты знаешь. Для достижения этого Россия инвестировала в современную систему безопасности тестовых материалов: экзаменационные материалы комплектуются и печатаются при их раздаче в классе на глазах участников и экзаменаторов, все происходит под камерой наблюдения, которая записывает весь процесс экзамена. 

‒ Как будут развиваться инструменты теста, куратором и разработчиком которого вы являетесь? Планируется ли использовать для PISA цифровые и VR (virtual reality) технологии?

‒ Проведение исследования PISA на компьютерах означает, что теперь мы располагаем большими возможностями для тестирования различных видов знаний и компетенций. В исследовании PISA 2012 мы изучали решение творческих задач, в PISA 2015 – решение задач в группе, в PISA 2018 – оценку глобальной компетентности. Это хороший пример того, как технологии могут способствовать совершенствованию исследования.

Более сложным представляется измерение социальных и эмоциональных навыков учащихся, но исследование PISA стремительно развивается и в этом направлении. Еще одна задача ‒ повышение открытости и доступности результатов для индивидуальных школ. В связи с этим мы стали разрабатывать открытый банк заданий, которые можно использовать в школах для формирования их собственных рейтингов PISA. Данное тестирование для школ позволяет делать индивидуальные сравнения с другими школами по всему миру.

В будущем тесты должны вместо того, чтобы просто фиксировать правильность ответов, давать понять, как учащийся мыслит. По результатам оценивания также должна быть предоставлена содержательная обратная связь, а на основе обратной связи приняты соответствующие решения для повышения эффективности.

‒ Тема международной конференции этого года – "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения". Какие ключевые вызовы есть сегодня в мировом образовании?

‒ Будущее заключается в соединении искусственного интеллекта с когнитивными, социальными и эмоциональными компетенциями и общечеловеческими ценностями людей. Именно наше воображение, осознанность и чувство ответственности позволят использовать цифровизацию для достижения лучшего будущего.

Алгоритмы социальных сетей сортируют нас по группам единомышленников. Они создают виртуальные мыльные пузыри, которые гиперболизируют наши взгляды и изолируют нас от различных точек зрения. Школы будущего должны учить самостоятельному мышлению, работе в команде, эмпатии и существованию в гражданском обществе. Они должны развивать понимание добра и зла, учить прислушиваться к мнению окружающих. Роль человеческих знаний и навыков в развитии и общества будет продолжать расти.

Для тех, кто обладает требуемыми знаниями и навыками, цифровизация и глобализация открывают новые возможности. Для тех, кто такими компетенциями не обладает, эти процессы содержат в себе потенциальный риск оказаться неконкурентоспособными на рынке труда.

Чтобы модернизировать школьное образование необходимо не только фундаментальное и альтернативное видение возможностей, но и продуманные стратегии, эффективная работа социальных институтов. Сегодняшняя школа была создана в индустриальную эпоху, когда преобладали нормы стандартизации, обучение в группах считается эффективным и результативным, как и разовая подготовка учителей в начале их трудовой жизни. Лица, находящиеся на несколько управленческих уровней выше учебного класса, определяют содержание учебных планов.

Эта модель, унаследованная от индустриального общества, препятствует своевременной адаптации системы образования в быстроменяющемся мире. Даже самый лучший министр образования больше не может учитывать потребности миллионов учащихся, сотен тысяч учителей и десятков тысяч школ.

Задача состоит в том, чтобы опираться на опыт учителей и директоров школ, привлекая их к разработке образовательной политики и методик преподавания. Это не достигается простыми заявлениями о гласности и открытости образовательной системы. Для этого требуется тщательно продуманная благоприятная среда, которая способна раскрыть профессиональный и творческий потенциал учителей и образовательных организаций. Для создания подобной среды нужны реформаторы, способные создавать институциональные структуры, построенные вокруг интересов учащихся, а не интересов и привычек педагогов и руководителей образовательных организаций. 

Справка: PISA (Programme for International Student Assessment) – Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. PISA – тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 году, впервые прошел в 2000 году. Тест организует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).


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