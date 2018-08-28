Минпросвещения работает над повышением безопасности образовательной среды

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министерство просвещения России ведет системную работу по повышению безопасности образовательной среды, эта работа носит межведомственный характер, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает создать специальный орган для мониторинга опасной для детей информации в интернете, продвигать "положительный" детский контент и разработать единый порядок профилактической работы с несовершеннолетними.

"Министерство ведет системную работу по повышению безопасности образовательной среды, эта работа носит межведомственный характер, и в ней принимают участие, в том числе институт уполномоченного по права ребенка при президенте, а также экспертные организации", — рассказали в Минпросвещения.

Отмечается, что в 2017 году была принята концепция развития психологической службы системы образования с планом мероприятий, который выстраивает систему управления психологической службы в каждом регионе, на базе Российской академии образования в июле 2018 года создан федеральный ресурсный центр, который координирует работу внештатных психологов в региональной системе образования.

"Также на регулярной системной основе министерство ведет методическое сопровождение региональных органов управления образованием и руководства школ по широкому кругу вопросов, включая работу с детьми с девиантным поведением, повышение безопасности образовательной среды", — добавили в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что весной этого года министерство направило во все регионы методические рекомендации, разработанные Центром защиты прав и интересов детей, позволяющие повысить ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении психологической безопасности детей, это адресные рекомендации, учителям, родителям, учащимся и директорам образовательных организаций.