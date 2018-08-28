Рособрнадзор планирует перейти на электронную госаккредитацию в 2019 году

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) планирует максимально перейти на государственную аккредитацию образовательной деятельности в электронном виде в 2019 году, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

"Административные процедуры при проведении государственной аккредитации мы переведем в электронный вид. В настоящее время Рособрнадзор уже проводит ряд аккредитационных экспертиз в электронной форме без выезда в вуз. В 2019 году планируется максимально перейти на государственную аккредитацию образовательной деятельности в электронном виде", — рассказал Кравцов.

По его словам, сейчас ведется работа по усовершенствованию системы требований к экспертам и экспертным организациям, привлекаемым к проведению аккредитационных экспертиз.

"При установлении полномочий эксперта будем учитывать не только наличие у него опыта работы в сфере образования по соответствующему профилю, но и обязательное участие кандидата в эксперты в научно-исследовательской деятельности. Также мы планируем активно привлекать представителей экспертных организаций. При этом соответствующими полномочиями в качестве экспертных организаций наделять объединения работодателей или общественные организации, представляющие профессиональное сообщество в соответствующей сфере", — подчеркнул глава ведомства.

Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования прорабатывает предложения по изменениям в системе государственной аккредитации вузов. В мае Российский союз ректоров сообщил, что работает над предложениями по изменению системы аккредитации вузов.

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