ФИПИ начал публиковать рекомендации учителям по итогам ЕГЭ-2018

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию методических рекомендаций для учителей на основе анализа результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в нынешнем году, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"ФИПИ начал публикацию методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года. Материалы доступны для ознакомления на сайте ФИПИ в разделе "ЕГЭ и ГВЭ-11/Аналитические и методические материалы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что методические рекомендации составляются ежегодно после завершения экзаменационной кампании ЕГЭ, чтобы помочь учителям и выпускникам в подготовке к госэкзаменам с учетом всех изменений в контрольных измерительных материалах.

"Методические рекомендации публикуются до начала учебного года, чтобы учителя смогли учесть их в своей работе в течение всего года и эффективнее помочь выпускникам подготовиться к ЕГЭ. Материалы подготовлены руководителями федеральных комиссий разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и содержат характеристику и анализ экзаменационных работ, результатов участников ЕГЭ этого года, выявленных затруднений и типичных ошибок", — отметили в Рособрнадзоре.

В ведомстве добавили, что публикация методических материалов по всем предметам будет завершена до конца недели.