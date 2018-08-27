Создание образовательной среды будущего обсудят на выставке в Москве

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Директора школ, педагоги, психологи и архитекторы, проектирующие здания детских образовательных учреждений, обсудят создание образовательной среды будущего 27 сентября на выставке Build School 2018, которая пройдет в Москве при партнерской поддержке Московского международного салона образования (ММСО), сообщили РИА Новости в пресс-службе ММСО.
В современном мире визуальное восприятие окружающей действительности — основной инструмент качественной коммуникации и средство формирования эмоционального интеллекта, считает директор ММСО Максим Казарновский.
"Поэтому обсуждение того, как должны выглядеть классы и аудитории образовательных учреждений, здания школ и детских садов, а также прилетающие к ним территории, — это не вопрос дизайна. Это вопрос создания атмосферы и среды как неотъемлемой части образовательного процесса", – рассказал он РИА Новости.
Организаторы выставки Build School в партнёрстве с ММСО проведут с 25 по 27 сентября 2018 года в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр" серию экспертных сессий с привлечением российских и международных специалистов в области образования.
Также в рамках выставки пройдут круглые столы с участием федеральных министерств и московских департаментов, застройщики и архитекторы представят свои лучшие реализованные проекты образовательной инфраструктуры, состоится церемония награждения лауреатов второго конкурса Build School Project.
Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте www.buildschool.ru.