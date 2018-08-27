Создание образовательной среды будущего обсудят на выставке в Москве

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Директора школ, педагоги, психологи и архитекторы, проектирующие здания детских образовательных учреждений, обсудят создание образовательной среды будущего 27 сентября на выставке Build School 2018, которая пройдет в Москве при партнерской поддержке Московского международного салона образования (ММСО), сообщили РИА Новости в пресс-службе ММСО.

Насколько современные образовательные учреждения соответствуют запросам учителей, учеников и родителей? Какие пространства нужны для эффективной работы с классом, и комфортна ли учебная среда для детей и педагогов? Как будут меняться школы в связи с цифровизацией образовательной среды? Эти вопросы будут обсуждать участники дискуссионного клуба "Образовательная среда будущего".

В современном мире визуальное восприятие окружающей действительности — основной инструмент качественной коммуникации и средство формирования эмоционального интеллекта, считает директор ММСО Максим Казарновский.

"Поэтому обсуждение того, как должны выглядеть классы и аудитории образовательных учреждений, здания школ и детских садов, а также прилетающие к ним территории, — это не вопрос дизайна. Это вопрос создания атмосферы и среды как неотъемлемой части образовательного процесса", – рассказал он РИА Новости.

Организаторы выставки Build School в партнёрстве с ММСО проведут с 25 по 27 сентября 2018 года в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр" серию экспертных сессий с привлечением российских и международных специалистов в области образования.

Участники круглого стола "Креативные технологии для новой образовательной инфраструктуры детства", организованного совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ, обсудят, как далеко могут распространяться креативные идеи в отношении образовательного пространства, как меняется роль института общественного обсуждения проектов по строительству и реконструкции детских учреждений, как оптимально использовать помещения образовательных организаций.

Также в рамках выставки пройдут круглые столы с участием федеральных министерств и московских департаментов, застройщики и архитекторы представят свои лучшие реализованные проекты образовательной инфраструктуры, состоится церемония награждения лауреатов второго конкурса Build School Project.

Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте www.buildschool.ru.