Минпросвещения РФ создало в РАО ресурсный центр с внештатными психологами

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министерство просвещения России создало Федеральный ресурсный центр в Российской академии образования (РАО), в котором впервые появились внештатные психологи, заявила замминистра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.
"Наряду с уже разработанной и утвержденной концепцией развития психологической службы системы образования нами создан Федеральный ресурсный центр в РАО. У нас впервые появился состав внештатных психологов, которые будут работать как в федеральных округах, так в субъектах РФ. Их основная функция будет сопровождение работы региональной службы, а также очень оперативное и профессиональное реагирование на все те ситуации чрезвычайного плана, рабочие ситуации, как в субъектах, так и в конкретных образовательных организациях, (которые) у нас возникают", — сказала Синюгина на пресс-конференции в рамках международного симпозиума в МПГУ.
"И там есть обширный перечень тех нормативных документов, которые будут направлены на регламентацию детальности школьного психолога, на вооружение наших коллег новыми подходами, методиками, теми инструментами, которые позволят как самому психологу, так и каждому педагогу действительно обратить внимание на те изменения, которые есть у ребенка, обратить внимание родителей на то, что это не пройдет само по себе", — заключила замминистра.
В рамках пресс-конференции также был поднят вопрос о логопедических пунктах. По словам замминистра, эти пункты должны стать не только местом, где работают над диагностикой и коррекцией речевых проблем у детей, они должны стать консультационными пунктами для родителей.
В июле министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что при Минпросвещения России появится внештатный психолог.