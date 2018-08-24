Минпросвещения РФ создало в РАО ресурсный центр с внештатными психологами

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Министерство просвещения России создало Федеральный ресурсный центр в Российской академии образования (РАО), в котором впервые появились внештатные психологи, заявила замминистра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

"Наряду с уже разработанной и утвержденной концепцией развития психологической службы системы образования нами создан Федеральный ресурсный центр в РАО. У нас впервые появился состав внештатных психологов, которые будут работать как в федеральных округах, так в субъектах РФ. Их основная функция будет сопровождение работы региональной службы, а также очень оперативное и профессиональное реагирование на все те ситуации чрезвычайного плана, рабочие ситуации, как в субъектах, так и в конкретных образовательных организациях, (которые) у нас возникают", — сказала Синюгина на пресс-конференции в рамках международного симпозиума в МПГУ.

Она добавила, что концепция – это декларация, которая прописала эти подходы, уже есть план мероприятий по ее реализации.

"И там есть обширный перечень тех нормативных документов, которые будут направлены на регламентацию детальности школьного психолога, на вооружение наших коллег новыми подходами, методиками, теми инструментами, которые позволят как самому психологу, так и каждому педагогу действительно обратить внимание на те изменения, которые есть у ребенка, обратить внимание родителей на то, что это не пройдет само по себе", — заключила замминистра.

В рамках пресс-конференции также был поднят вопрос о логопедических пунктах. По словам замминистра, эти пункты должны стать не только местом, где работают над диагностикой и коррекцией речевых проблем у детей, они должны стать консультационными пунктами для родителей.

В июле министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что при Минпросвещения России появится внештатный психолог.