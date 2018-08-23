МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Школы Подмосковья с 1 сентября переходят на пятидневный режим обучения, все муниципалитеты получили соответствующие рекомендации, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

"По инициативе Андрея Юрьевича (губернатора Подмосковья Андрея Воробьева — ред.) в марте этого года подмосковным школьникам и их родителям была предоставлена возможность проголосовать за пятидневный или шестидневный режим обучения. Более 95% голосов выбор был сделан в пользу пятидневки. Муниципалитеты получили рекомендации от Минобразования Московской области, и с 1 сентября 2018 года школы Подмосковья переходят на пятидневный режим обучения", — приводит пресс-служба слова министра образования Московской области Марины Захаровой.

Каждый четвертый школьник в Подмосковье, по словам Захаровой, учился шесть дней в неделю — это более 200 тысяч детей.

"В адрес министерства образования региона приходило много обращений от учеников и их родителей, что школьники перегружены, не успевают делать уроки, и у них мало свободного времени в один выходной день. Родители писали, что хотели бы проводить с детьми больше времени. Также поступали предложения проводить по субботам спортивные мероприятия на базе школ или спортивных учреждений", — отметили в пресс-службе.