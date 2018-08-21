Школьная форма для современных детей: что носить в новом учебном году

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Дизайнеры и модельеры, опрошенные РИА Новости, рассказали, какой может быть школьная форма в новом учебном году: одежда должна быть, прежде всего, комфортной, но также не стоит забывать о современных трендах и свободе самовыражения. По мнению экспертов, чтобы выглядеть модными в этом сезоне, следует носить сарафаны, клетку и не забывать про тренчи.

В России не установлен стандарт школьной формы, и, несмотря на предложения некоторых депутатов, министр просвещения Ольга Васильева не считает это необходимым. В большинстве российских школ ученики и так носят школьную форму, а так как каждое учебное заведение самостоятельно определяет, как одеть своих подопечных, перед родителями и учителями встает вопрос, как сделать это лучшим образом и не разориться.

Однако вопрос школьной формы волнует не только родителей, но и депутатов. Так, депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил Васильевой ввести в школах форму для учителей и учеников с элементами униформы Великой Отечественной войны. По его мнению, форма должна иметь внешний вид, напоминающий школьную форму 40-60 годов и военную форму 30-40 годов.

УДОБНО И СОВРЕМЕННО

Чтобы школы не потерялись во всем многообразии фасонов и тканей, Роспотребнадзор выпустил перед новым учебным годом рекомендации по подбору школьной формы. По мнению специалистов, лучше всего для школьной формы подходят хлопок и лен — для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. При этом модельер Игорь Гуляев предупредил РИА Новости, что кашемир — это, конечно, хорошо, но форма должна быть доступной.

"Если форму создавать из лучших натуральных тканей, она становится достаточно дорогая, поэтому нужно все продумывать, чтобы цена-качество соответствовали, и в то же время стиль и крой был современным. Дети должны с удовольствием носить одежду, так как внешний вид — это часть настроения, а настроение — это залог успеха", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом он заметил, что форма должна быть и удобной, и актуальной, чтобы отвечать вкусам школьников. "Я всегда за современное видение, и, конечно же, форма тоже должна быть такой, чтобы было видно, что ребенок из сегодняшнего времени, а не из Советского союза. В настоящее время много предложений, и они разные: есть то, что мне нравится, есть то, что, на мой взгляд, давно уже надо прекратить выпускать. На дворе 21 век, и растет новое поколение современных, креативных, по-новому мыслящих людей", — добавил Гуляев.

КЛЕТКА И ТРЕНЧИ

По мнению дизайнера Юлии Прохоровой, для школьной формы идеально подходят костюмы и платья сдержанных, но глубоких оттенков, например, марсала (бордовый с коричневым) и изумруд. Она также отметила, что всегда актуальна клетка — от мелкой до крупной, с разными сочетаниями цветов.

"В этом сезоне особое внимание стоит уделить сарафанам, которые сейчас на пике популярности! Сарафаны могут быть на толстых бретелях, с классической юбкой или со складками, верх дополнит либо белая рубашка — для особых случаев, или классическая водолазка, в которой ребенку будет и тепло и комфортно в любое время года", — подчеркнула собеседница агентства.

Для девочек старших классов дизайнер предложила бы платья-футляры или трапециевидные платья с поясами и белыми воротничками, так как эти детали, по мнению Прохоровой, помогут создать благородный образ. При этом в качестве акцентов на костюмы можно добавить отделку карманов или воротничков, контрастные пуговицы — жемчужные или иных фактур.

"Для более холодного времени года можно дополнить образ классическими свитерами, оставляя в качестве базы юбку, брюки или даже платье — получится очень современный, многослойный и комфортный образ! Безусловно, нельзя обойти вниманием тренчи — must have последних сезонов. Эта вещь поистине универсальна как для взрослых, так для детей и подростков", — добавила Прохорова.

СТРОГО, НО НЕ ОЧЕНЬ

По словам главного дизайнера и основателя бренда Zasport Анастасии Задориной, форма в школах и даже в детских садах необходима, так как приучает детей к дисциплине и аккуратному внешнему виду.

"Школа – это не тусовка, где каждый хочет выделиться, похвастаться своим материальным положением и одевается "кто во что горазд". Пусть лучше ничего не отвлекает от учебы. Тем более что школьники в форме выглядят модно. В Европе в некоторых школах действует Casual Friday по примеру крупных корпораций, когда в пятницу можно приходить в свободном стиле. Мне кажется, это не обязательно", — отметила собеседница агентства.

В свою очередь российский художник и дизайнер Андрей Бартенев относится к школе не с такой строгостью и считает, что далеко не всех детей стоит помещать в строгие рамки, и иногда полезно устраивать праздники непослушания.

"Я думаю, что все зависит от концепта и системы, которую утверждает руководство той или иной школы. Например, есть школы, которые строят свою систему воспитания на самовыражении, индивидуальности и свободе своих учеников, значит, там нужно оставить все как есть, значит, форма должна быть свободной — как захотел, так и оделся в школу. Например, сегодня все оделись Бабой-Ягой, завтра Винни Пухом, послезавтра Пятачком", — считает дизайнер.

С другой стороны, по мнению Бартенева, "если школу строят на строгости и дисциплине, то, конечно, нужно вводить школьную форму". "Я считаю, что школьная форма — это продолжение тех методик, которые доминируют в той или иной образовательной системе", — пояснил он.

ТРАДИЦИИ ШКОЛ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Как считает старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов, многие школы пришли к форме, но "любое увеличение и усиление формализации – это значит дополнительные издержки".

"В тех ситуациях, где выбор школьной формы достаточно свободен, родители могут выбирать варианты – кто-то подешевле, кто-то подороже – исходя из финансовых соображений… И все-таки в большинстве российских школ сейчас нет острой проблемы, состоящей в том, что дети посещают школу в той одежде, которая не приспособлена для обучения. Так или иначе, мягче или жестче, школы это регулируют", — сказал РИА Новости Логинов.

По мнению научного руководителя лицея РАНХиГС Антона Молева, в настоящий момент действует положение, в котором каждая образовательная организация является не только административной командой, но также и всеми участниками образовательного процесса.

"Вот это по позициям меня полностью устраивает, мне кажется, что она и в наибольшей степени соответствует и действующему закону об образовании, ну и вообще, здравому смыслу, представлению о том, как должна быть организована образовательная организация", — сказал РИА Новости Молев.

Как отметил заслуженный учитель России, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург, при выборе школьной формы важны традиции и атмосфера в школах.

"Тут вопрос, как это все поставлено в школе. Я уже 42 года директор, эта форма существует, она недорогая – это жилетки такие с эмблемой школы, брюки они могут надевать свои. Это не значит, что все должны быть одинаковые во всей стране, как было при советской власти.… Это не казенщина, это отличие твое и гордость твоя, что ты вырос в определённом колледже и в школе. Это все — вопрос педагогического инструментария, атмосферы школы, ее традиций", — сказал РИА Новости Ямбург.

При этом по поводу инициативы Петрова Ямбург отметил, что депутат "погорячился". "Каждая школа имеет право вводить свою форму – это правильно, на самом деле. А опять одевать всех в мундиры… Что же касается учителей, я считаю, это тоже безобразие, потому что учителя – взрослые, живые люди, и от того, как они одеваются, как они выглядят… это же такой зрелый пример хорошего вкуса", — заметил собеседник агентства, добавив, что зачастую депутаты выдвигают такие инициативы перед началом учебного года, чтобы "засветиться".